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台股4月漲翻天…三大退休基金 月賺1.3兆

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
台股4月大漲，三大退休基金跟著大賺，勞動基金、國保基金、退撫基金共賺1.3兆元。聯合報系資料照
台股4月大漲，三大退休基金跟著大賺，勞動基金、國保基金、退撫基金共賺1.3兆元。聯合報系資料照

台股4月大漲，政府三大退休基金跟著大賺，4月勞動基金、國保基金、退撫基金共賺1兆3,454億元。其中勞動基金單月收益首度破兆元，大賺1兆1,047.8億元，寫下獲利天花板。

勞動基金運用局昨（1）日發布統計，截至今年4月底，勞動基金規模8兆3,677.6億元，單月收益1兆1,047.8億元；前四月收益1兆5,392.3億元，收益率20.21%。

勞動基金3月的收益才回吐3,786.4億元，4月就寫下收益天花板，大賺逾兆元，遠超過今年2月的4,184.1億元高點，寫下前所未有的高峰。

其餘表現較佳的單月獲利，還包括今年1月進帳3,946.8億元、2025年10月收益3,006億元、2025年8月2,778億元、2024年3月2,422億元、2020年11月2,402億元，但都遠不及4月的兆元水準。

此外，受衛福部委託管理的國保基金規模為8,146.7億元，單月收益823.9億元；前四月收益1,109.4億元，收益率18.04%。

退撫基金規模1兆4,325.8億元，單月收益1,582.3億元；前四月收益2,252億元，收益率17.88%。

勞金局表示，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近十年（2016年至2026年4月）平均收益率分別為11.23%及11.26%，近五年（2021年至2026年4月）平均收益率分別為14.41%及14.05%，投資績效穩健。

回顧4月市場表現，全球金融市場歷經3月大幅回檔後逐步回穩，仍受地緣政治風險、能源價格波動及主要央行貨幣政策走向干擾。

美伊衝突雖未完全解除，國際油價仍維持高檔，但部分區域停火與外交談判消息降低市場避險情緒，加上AI相關產業投資動能延續，全球主要股市多呈反彈走勢。

整體而言，4月市場由3月的避險與恐慌情緒，逐步回歸關注企業基本面及獲利表現，惟通膨、能源價格及地緣政治風險仍持續牽動市場後續表現。

主計總處日前發布預測，今年經濟成長率將達9.64%，國內經濟的擴張力道極為強勁，基本面相當良好。

勞金局表示，將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

基金 退撫基金 國保

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