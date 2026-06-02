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中經院：AI 打破五窮六絕

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台灣5月製造業採購經理人指數（PMI）持續維持擴張，中經院副院長陳信宏表示，人工智慧（AI）時代來臨，傳統電子業景氣「五窮六絕」的模式已被打破。

標普公布台灣5月PMI升至56.1，為連六月擴張；中經院昨（1）日發布的台灣5月PMI達61.4，是2021年9月以來最快擴張紀錄。

針對當前景氣，中經院院長連賢明表示，電子零組件需求居高不下，帶動出口持續暢旺；然而在台股勢如破竹、衝破45,000點大關之際，市場也必須高度警戒潛在的修正風險。

台股挾科技題材與充沛游資，一路從年初的3萬點狂飆至45,000點新天價，卻也引發市場對景氣是否「過熱」的疑慮。連賢明坦言，短線漲幅確實超出原先預期，現階段雖難以斷言是否過熱，但投資人應體認到金融市場中「過熱往往是常態」。緊接而來的必然是周期性調整，一旦盤勢反轉，修正幅度恐將超乎大眾想像。

展望景氣發展，中研院經濟所研究員簡錦漢表示，當前AI硬體需求比原先預期得更加強勁。這波由科技供應鏈領軍的榮景，也進一步外溢至非製造業，帶動非製造業經理人指數（NMI）維持擴張；不過，美伊戰爭膠著等國際地緣政治風險，對國際能源價格與通膨壓力，仍是未來須密切關注的外部不確定因素。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，全球雲端服務供應商大廠今年資本支出逼近8,000億美元，若有高達六至七成流向台灣，將可為國內挹注逼近新台幣20兆元的巨量出口。

台股 指數 中經院

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