5月製造業PMI 連六月擴張…指數升至近五年高點

標普全球1日公布的製造業採購經理人指數（PMI）終值，亞洲製造業景氣在5月穩定擴張，台灣從4月的55.3進一步升到56.1，是2021年8月以來新高，且已連六個月擴張。

南韓景氣擴張速度則是2021年3月以來最快；日本、中國大陸和歐元區雖維持擴張，但略為放緩。

台、韓與日製造業因人工智慧（AI）相關投資的需求激增，明顯受惠。不過日本5月製造業PMI不像台灣、南韓繼續攀升，而是由4月觸及的四年多來新高55.1，減至54.5。

日本當地業者指出，5月生產所投入的成本遭遇2022年9月以來最大漲幅，因為中東戰爭導致原物料價格上升，歐洲廠商也反應相同困境。

亞洲其他大多數國家的工廠活動在5月穩定擴張，一些製造商擔心中東衝突造成供應短缺、希望減少價格上漲的風險，維持4月時的提前拉貨作業。

標普全球與RatingDog聯合公布，5月大陸製造業PMI降至51.8，雖較前月回落0.4個百分點，但已連續第6個月位於50以上的擴張區間，顯示5月製造業景氣維持擴張但略為放緩。該指數側重於中小型企業與沿海出口導向型民營企業。

香港信報報導，除就業指數外，其餘分項指數整體均對PMI值有正向貢獻。市場對製造業產品需求持續增長，雖較4月放緩，但仍處於過去5年來高水準。

據調查企業反映，新訂單增加，原因包括市場需求增強、產品進步、新客戶與促銷活動等；新出口業務量雖輕微下降，但整體新訂單增速仍高於長期均值。

印度5月製造業活動，即使承受近四年來最重的價格上漲壓力，仍以最近三個月來最快速度擴張，由4月的54.7增至55。主要驅動力為國內需求，特別是土木工程。

歐元區5月製造業景氣擴張力道減弱，由4月的近四年高點52.2降至51.6。投入成本因中東戰爭使能源和原物料價格大漲，創下自2022年5月以來的最大漲幅。

標普全球市場情報首席商業經濟學家威廉森表示，儘管5月歐元區製造業連續第四個月實現擴張，但在中東戰爭引發的價格上漲和供應中斷的壓力下，製造業正顯出舉步維艱的跡象。

美國5月製造業PMI終值雖從4月的54.5升至55.1，但低於初值的55.3。