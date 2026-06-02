日本反傾銷 經部：鋼鐵業者應爭取較低稅率

日本政府對中國大陸、南韓、台灣特定鋼品展開反傾銷調查，經濟部國際貿易署昨（1）日表示，業者應積極應訴，爭取較低稅率或零稅率，經濟部已委請工總提供應訴相關專業諮詢及輔導。

據日本公告，台灣傾銷差率約在2％至15％間，低於大陸、南韓。以日本政府公告涉及貨品稅則查詢，去年台灣相關貨品總出口約5.8億美元，出口到日本則有1.2億美元，也就是說，遭調查的貨品，日本市場約占二成左右。

針對日本對大陸、南韓、台灣鋼品展開反傾銷調查，經濟部昨做出兩點回應。

首先，經濟部表示，針對外國政府對台灣展開反傾銷調查案件，經濟部均透過駐外單位蒐報及當地媒體報導，掌握最新進展，並即時轉知公協會，以利國內業者及時因應；另亦委請全國工業總會提供業者應訴相關專業諮詢及輔導。

第二，經濟部表示，為積極協助業者因應外國反傾銷等貿易救濟案件，國際貿易署訂定補助辦法，業者可透過所屬公協會向經濟部申請律師費、會計師費或顧問費之應訴補助，爭取較低稅率或零稅率。