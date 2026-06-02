日本反傾銷 掃到台灣鋼品 中鋼積極溝通

日本政府宣布，對自中國大陸、南韓和台灣進口的關鍵鋼品展開反傾銷調查，預料將在一年內完成，為這個飽受全球產能過剩之苦的產業增添貿易緊張的態勢。中鋼（2002）表示，將透過法律層面與客戶關係等多元管道與日本溝通，積極因應。

這並非日本首次採取措施保護國內金屬產業；2025年7月，日本經產省與財務省也曾對大陸與台灣生產的鎳基不銹鋼冷軋鋼板與鋼帶，啟動反傾銷調查。

日本財務省和經產省1日發布新聞稿說，這項反傾銷調查將鎖定進口熱軋或冷軋鋼捲、鋼帶和鋼片。許多國家紛紛採取鋼鐵保護主義措施之際，日本政府應日本製鐵和JFE鋼鐵在內的本土製造商之請，著手展開調查。

上市鋼廠主管表示，此次日本反傾銷調查並非單純針對台灣鋼廠，而是同時涵蓋中國大陸、南韓與台灣等亞洲主要鋼材供應國。其中大陸被列出的預估稅率最高，台灣則相對較低。

中國大陸是全球最大鋼鐵生產國，為了抵銷國內需求疲軟的影響，轉而大幅擴大出口，今年2月，中國大陸和南韓就首爾發起的反傾銷調查達成定價協議。澳洲則在5月初對中國大陸的熱軋鋼捲課徵最高82%的關稅，土耳其也於去年12月底決定對部分中國大陸鋼品開徵3.95%的反傾銷稅。

中鋼表示，與日本的鋼鐵貿易具產業互補，彼此創造雙贏，將透過法律、公協會及客戶溝通等多元管道積極應訴，維護應有權益與長期建立的合作關係。

中鋼專家說，近年美國關稅措施，歐盟CBAM碳邊境機制與總量管制防衛，使全球鋼鐵貿易壁壘愈築愈高。隨著歐美市場進入門檻提高，各國鋼廠積極尋找替代市場，也使亞洲區域市場競爭加劇，日本此次出手，被視為加入全球鋼鐵保護潮流的指標。

資料顯示，日本粗鋼年產8,000萬至1億公噸，但國內需求已由過去高峰逐步下降至6,000萬公噸上下，日本製鐵近年甚至陸續關閉五座高爐因應市場變化。在此背景下，日本鋼鐵業者希望透過貿易救濟措施，降低外來鋼材對本土市場的衝擊。

中鋼主管表示，日本市場對中鋼具有特殊意義。早年中鋼鋼板產品成功打入日本市場後，不僅建立穩定外銷通路，更透過日本客戶高規格品質要求，持續提升產品品質與技術能力。多年來，日本市場一直是中鋼重要且穩定的高品質市場之一。

近年中鋼每年銷日本鋼材約70萬至90萬公噸，熱、冷軋約占總量六至七成，其餘則包括鍍鋅等產品。雖然此次調查可能對市場心理造成影響，但中鋼強調，目前最重要的是積極應訴，提出完整資料與事證，向日方說明產品銷售均符合市場機制，不涉及不公平貿易行為。