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福島啟動第20批核處理水排放 預計19天排7800噸

中央社／ 台北1日電
日本福島第一核電廠。美聯社
日本福島第一核電廠。美聯社

核安會表示，日本福島第一核電廠於今天開始啟動第20批次含氚廢水排放作業，預計19天排放7800噸，預估氚總活度約1.3兆貝克。

核安會今天發布新聞稿表示，日本東京電力公司（東電）已於5月28日公布含氚廢水的分析結果，氚以外的核種濃度與法規限值比值總和為0.45，符合小於1之判定值。另東電公司委託的第三方量測實驗室株式會社化研與日本政府委託的JAEA大熊分析研究中心分析結果均為0.42，與東電公司分析結果一致。

核安會表示，國際原子能總署（IAEA）與國際專家於5月11日至15日赴福島第一核電廠，執行排放後的第6次安全審查任務，專家審查團初步表示日本含氚廢水排放設備與監測符合國際安全標準。

核安會指出，交通部中央氣象署每日依日本福島第一核電廠實際排放狀況進行含氚廢水擴散濃度預報，自2023年8月24日排放迄今，已累計排放19批次，目前影響區域仍以「日本本州東部海域」為主，對台灣周圍海域無影響，海水氚濃度均低於儀器最小可測值。

核安會透過書面回應中央社表示，日本含氚廢水自2023年8月排放迄今，已執行19批次排放作業，共計排放14萬9020噸含氚廢水。

另外，核安會透過跨部會合作執行海域輻射監測，今年截至5月24日，已完成1606件海域樣本分析；自2017年起至今已累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計分析1萬8878件樣本，各項分析結果無輻射異常。

福島 核安會 核電

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