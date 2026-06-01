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日本對大陸、南韓、台灣鋼品展開反傾銷調查 經濟部說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。圖／本報資料照片
經濟部。圖／本報資料照片

媒體報導日本對大陸、南韓、台灣鋼品展開反傾銷調查，國際貿易署1日表示，業者應積極應訴，以爭取較低稅率或零稅率。經濟部已委請工總提供應訴相關專業諮詢及輔導。

針對日本對大陸、南韓、台灣鋼品展開反傾銷調查，經濟部做出兩點回應。首先，經濟部表示，針對外國政府對我反傾銷調查案件，本署均透過我駐外單位蒐報及當地媒體報導掌握最新進展，並即時轉知公協會，以利國內業者及時因應；另亦委請全國工業總會提供業者應訴相關專業諮詢及輔導。

第二，經濟部表示，為積極協助我商因應外國反傾銷等貿易救濟案件，國際貿易署訂定補助辦法，業者可透過所屬公協會向本部申請律師費、會計師費或顧問費之應訴補助，爭取較低稅率或零稅率。

反傾銷 日本 經濟部

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