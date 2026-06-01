快訊

黃仁勳傳5日訪韓…這次不吃炸雞啤酒「改嗑這道美食」 還將赴韓職開球

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

AI需求升溫！黃仁勳將訪問南韓 深化與韓國科技產業合作

聽新聞
0:00 / 0:00

貿易融資利息減碼5118家廠商受惠 減收37億元

中央社／ 台北1日電

輸出入銀行今天表示，近期全球地緣政治呈現動盪局勢，整體經貿環境潛藏不確定性風險。截至今年5月底，申請貿易融資利息減碼措施已有5118家廠商受惠，利息減收金額達新台幣37.79億元，以批發業、金屬製品製造業占大宗。

輸出入銀行今天發布新聞稿說明，受惠於全球人工智慧（AI）浪潮的強勢帶動，台灣高科技產業外貿表現持續亮眼，然而，儘管高科技對外貿易屢創佳績，近期全球地緣政治仍呈現動盪局勢，使得整體經貿環境持續潛藏不確定性風險。

輸銀表示，為平衡台灣產業生態系，避免資源過度集中於單一優勢產業，總統賴清德於520執政兩週年談話時明確宣示，政府將推動「千億規模計畫」，挹注國內百萬家中小微企業與傳統產業，加速進行數位與淨零雙軸轉型。

輸銀說明，配合此國家戰略，財政部持續推動金融支持措施。自114年8月7日開辦至115年5月底止，「貿易融資利息減碼（收）」已受理8474件申請，累計融資金額達5682.66億元，利息減收金額達37.79億元，實質協助5118家廠商，其中中小企業受理金額占比約88%。

就產業別觀察，輸銀表示，申辦利息減收的前5大產業依序為批發業（23.3%）、金屬製品製造業（18.36%）、機械設備製造業（10.55%）、塑膠製品製造業（6.33%）及基本金屬製造業（5.48%）。

另風險控管與市場拓展方面，輸銀表示，同步推動「輸出保險費用減免」措施，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響的廠商，提供徵信費及保險費最低1折優惠。截至115年5月底，已協助762家廠商，費用減免件數達1萬2001件，減免金額達1.1億元，有助企業降低貿易風險，並協助其開拓新市場、新客戶，擴大國際營運基磐。

製造業

延伸閱讀

中市半導體投資動能強勁 三大方案吸引近1,500億元投資

「投資台灣三大方案」中市居冠 跨足無人機產業有優勢

公股銀綠色融資逼近2兆 ESG倡議平台邁進第三階段

教部投入15億降學貸負擔 寬限期多1年41萬人受惠

相關新聞

日本對大陸、南韓、台灣鋼品展開反傾銷調查 經濟部說話了

媒體報導日本對大陸、南韓、台灣鋼品展開反傾銷調查，國際貿易署1日表示，業者應積極應訴，以爭取較低稅率或零稅率。經濟部已委請工總提供應訴相關專業諮詢及輔導。

福島啟動第20批核處理水排放 預計19天排7800噸

核安會表示，日本福島第一核電廠於今天開始啟動第20批次含氚廢水排放作業，預計19天排放7800噸，預估氚總活度約1.3兆...

夏月電價今實施 台電：僅2.4%家庭每月用電超過千度

住宅夏月電價1日起實施。台電表示，台電仿效國際間美、日、英等電業，自1989年起，每年6至9月實施夏月電價，迄今已37年。夏月電價制度並非漲價，且全年平均電價未改變。夏月因冷氣空調用電增加，用電量比非夏月多四成，使民眾易感電費增加，不過全國仍有401萬用戶不受影響，超過七成用戶平均每度用電仍不到3元。

國有房地標租鬆綁 最多可續租3次

國有房地標租制度將有重大變革。財政部1日修正《國有非公用不動產出租管理辦法》，未來國有非公用土地及建物一併標租案件，租約到期後不再採重新招標方式辦理，承租人若有續租需求，可於租期屆滿前申請換約續租，經出租機關同意後最多可續租三次，盼降低租金遭哄抬風險，提高投標意願並活化國有資產。

5月製造業PMI攀升到61.4% 股市是否過熱？中經院這麼分析

中經院今天發布5月台灣製造業採購經理人指數(PMI)，由於AI持續帶動出口暢旺，推升季調後台灣PMI指數續揚1.1個百分點至61.4%，連續8個月擴張，再創2021年9月以來最快擴張速度。未來六個月展望指數也回升2.9個百分點至66.8%，創2021年6月以來最快擴張速度。惟各產業看法分歧，電子暨光學產業與電力暨機械設備產業持續熱絡，但化學暨生技醫療產業則因原油價格回跌，廠商對塑化產品暫緩拉貨，未來展望指數呈現連續3個月緊縮。中經院院長連賢明表示指數較預期更好，反映景氣非常熱絡，應可持續到年底。

搶救少子化釋大利多 捐社宅供婚育家庭可獲2倍容積獎勵

婚育宅政策再跨出一步。內政部預告修正《都市計畫法台灣省施行細則》，未來建商或地主若捐贈社會住宅供婚育家庭使用，容積獎勵上限將由現行一倍提高至兩倍，最高可達法定容積1.8倍，希望透過提高誘因，增加婚育家庭可入住的社會住宅供給量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。