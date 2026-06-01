貿易融資利息減碼5118家廠商受惠 減收37億元

住宅夏月電價1日起實施。台電表示，台電仿效國際間美、日、英等電業，自1989年起，每年6至9月實施夏月電價，迄今已37年。夏月電價制度並非漲價，且全年平均電價未改變。夏月因冷氣空調用電增加，用電量比非夏月多四成，使民眾易感電費增加，不過全國仍有401萬用戶不受影響，超過七成用戶平均每度用電仍不到3元。

2026-06-01 18:26