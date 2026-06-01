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貿易融資利息減碼5118家廠商受惠 減收37億元
輸出入銀行今天表示，近期全球地緣政治呈現動盪局勢，整體經貿環境潛藏不確定性風險。截至今年5月底，申請貿易融資利息減碼措施已有5118家廠商受惠，利息減收金額達新台幣37.79億元，以批發業、金屬製品製造業占大宗。
輸出入銀行今天發布新聞稿說明，受惠於全球人工智慧（AI）浪潮的強勢帶動，台灣高科技產業外貿表現持續亮眼，然而，儘管高科技對外貿易屢創佳績，近期全球地緣政治仍呈現動盪局勢，使得整體經貿環境持續潛藏不確定性風險。
輸銀表示，為平衡台灣產業生態系，避免資源過度集中於單一優勢產業，總統賴清德於520執政兩週年談話時明確宣示，政府將推動「千億規模計畫」，挹注國內百萬家中小微企業與傳統產業，加速進行數位與淨零雙軸轉型。
輸銀說明，配合此國家戰略，財政部持續推動金融支持措施。自114年8月7日開辦至115年5月底止，「貿易融資利息減碼（收）」已受理8474件申請，累計融資金額達5682.66億元，利息減收金額達37.79億元，實質協助5118家廠商，其中中小企業受理金額占比約88%。
就產業別觀察，輸銀表示，申辦利息減收的前5大產業依序為批發業（23.3%）、金屬製品製造業（18.36%）、機械設備製造業（10.55%）、塑膠製品製造業（6.33%）及基本金屬製造業（5.48%）。
另風險控管與市場拓展方面，輸銀表示，同步推動「輸出保險費用減免」措施，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響的廠商，提供徵信費及保險費最低1折優惠。截至115年5月底，已協助762家廠商，費用減免件數達1萬2001件，減免金額達1.1億元，有助企業降低貿易風險，並協助其開拓新市場、新客戶，擴大國際營運基磐。
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