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新青安2.0涉層面廣 預擬研議方案再報政院核定

中央社／ 台北1日電

青年安心成家貸款（新青安）政策將於今年7月底屆滿，各界關注新青安2.0方向。財政部說明，新青安政策涉及層面廣泛，跨部會討論時已預擬可能方案，仍在研議、尚未定案，待上報行政院核定後，會盡快對外界說明。

8大公股銀行承作的新青安房貸方案將於7月31日屆期，財政部近期盤點貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等條件，將於6月提出具體方案。

經濟日報報導，財經部會近期向行政院報告初步方向，包括維持5年寬限期、利率補貼分4年退場、借款人年齡與貸款年限加總不超過80年、依縣市設房屋總價門檻、排富條款等面向，也考慮針對婚育家庭給予貸款額度加碼。

財政部官員說明，目前政策仍在研議當中，也尚未正式提報行政院核定，過程中的確會有很多選項，例如思考是否針對婚育家庭提出配套等；由於新青安政策涉及層面廣泛，現也已經6月，要讓有購屋需求的民眾有心理準備、可預作規劃，因此待行政院核定後，會盡快對外界說明。

知情人士表示，現階段政策仍未定案，跨部會討論過程中，已預擬一些可能的方案，以減輕首購青年購屋負擔，當然也會考量公股銀行過去執行經驗，納入相關意見。

知情人士舉例，各界最關注新青安2.0是否將延續利息補貼、寬限期等議題，這部分因涉及財源必須考慮各方因素，因此不排除再邀公股行庫開會搜集意見。

新青安 財政部 行政院

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