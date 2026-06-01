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5月製造業PMI攀升到61.4% 股市是否過熱？中經院這麼分析

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
由於AI持續帶動出口暢旺，推升5月季調後台灣PMI指數續揚1.1個百分點至61.4%，連續8個月擴張。各產業PMI表現不一。圖／中經院提供
由於AI持續帶動出口暢旺，推升5月季調後台灣PMI指數續揚1.1個百分點至61.4%，連續8個月擴張。各產業PMI表現不一。圖／中經院提供

中經院今天發布5月台灣製造業採購經理人指數(PMI)，由於AI持續帶動出口暢旺，推升季調後台灣PMI指數續揚1.1個百分點至61.4%，連續8個月擴張，再創2021年9月以來最快擴張速度。未來六個月展望指數也回升2.9個百分點至66.8%，創2021年6月以來最快擴張速度。惟各產業看法分歧，電子暨光學產業與電力暨機械設備產業持續熱絡，但化學暨生技醫療產業則因原油價格回跌，廠商對塑化產品暫緩拉貨，未來展望指數呈現連續3個月緊縮。中經院院長連賢明表示指數較預期更好，反映景氣非常熱絡，應可持續到年底。

目前股市飆升到4萬5千點是否過熱？連賢明表示，主計總處最新預測今年第一季經濟成長率拉到快10%，比去年第四季還高，反映台灣景氣非常好；沒有預期股市會如此飆漲，但所有股市都會面對不確定，是否反映台灣景氣非常好還是過熱無法分析。他說，金融市場過熱都屬常態，但過熱後會有所謂的修正，當修正時也要預期會比大家想像來得大。

中經院副院長陳信宏也指出，以前講電子業是五窮六絕，但AI出來後已被打破，重要改變是以前任何資訊電子產品都靠推陳出新，但現在AI產業鏈已大幅質變，產生很大連鎖效果，很多傳產在AI浪潮也有斬獲，反映AI對產業產生結構性質變效果，趨勢仍會持續一段時間。不過今天數據看到各個行業人力僱用下降，AI發展是否帶來某些大家未意識的潛在風險，值得關注。

中經院調查，5月製造業未來六個月展望指數回升2.9個百分點至66.8%，創2021年6月以來最快擴張速度，電子暨光學產業之未來六個月展望指數續揚4.8個百分點至73.8%，為2021年5月以來最快擴張速度。除了去年即已陸續反應之TPU與GPU拉貨動能與記憶體缺貨漲價潮，AI與客製化「特殊應用積體電路」需求升溫，半導體供應鏈中的IP/IC接棒推升產業動能。

非製造業採購經理人指數（NMI）58.2%，連賢明指出，NMI也維持高點，因為AI產業帶動出口及內需，反映景氣非常好。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢分析，5月指數看到AI硬體需求比4月更強，主計總處第一季GDP從年初的不到4%，到此次上修到快10%，都是AI硬體需求推升經濟力道超乎預期，5月PMI指數也反映相同情況。風險則是美伊戰爭對能源價格推升，對某些國家形成通膨壓力。

簡錦漢表示，NMI也因為AI硬體需求推升，有一部分是股市創造的帳面獲利，從2023年1月到現在，股市市值增加107兆台幣，台灣全年去年GDP是33兆元，股市創造的財富效果非常強，也會推升國內需求。

中華採購及管理協會顧問白宗城分析，5月PMI原物料來到65.7%，客戶存貨指數近期第一次到50%以上，從衰退轉擴張，加上原物料價格指數連續幾個月都在80%以上，目前雖可偏多解讀，但是原物料價格持續堆疊是恐怖數字，反映廠商生產成本不斷攀升，未來要看廠商有沒有能力轉嫁?如果某些產業毛利很低就會面臨賠錢，這是下半年要注意的趨勢。

原油價格 中經院

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