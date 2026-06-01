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美伊戰事詭譎 卓榮泰：已完成6至8月天然氣調度、提前規劃冬季採購

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

美伊戰事詭譎持續，行政院長卓榮泰1日主持民生安定專案會議時表示，目前國內能源及重要民生物資供應維持穩定，各項物價陸續趨於平穩，且已完成6至8月天然氣船期調度，同時提前規劃冬季採購計畫，確保供氣無虞。

卓榮泰指出，面對中東區域情勢持續變化，政府已全面盤點與因應能源供應、農業資材、塑膠原料等；為穩定民生物價，政府持續推動專案平穩機制，維持國內汽、柴油價格為亞鄰最低價，且本週（6月1日至6月7日）油價不調漲，後續中油及台塑公司也已掌握石油、輕油等採購與船期調度。

卓榮泰說，除工業用戶天然氣價格微幅調漲5%外，6月分民生用戶、電業用戶天然氣及液化石油氣（LPG）桶裝瓦斯都不調漲，並已完成6至8月天然氣船期調度，同時提前規劃冬季採購計畫，確保供氣無虞。

農業重要資材方面，卓榮泰指出，本週僅液氨價格較上週略微上漲0.3個百分點，磷礦石、氯化鉀價格維持與上週相同，尿素價格則調降6.6個百分點；相較日本、南韓、中國大陸等鄰近國家，因台灣實施肥料價格凍漲，國內農民購肥價格維持穩定，除中國為尿素生產及外銷大國、價格較台灣低之外，其餘肥料價格台灣都是鄰近亞洲國家最低，請農業部持續努力平穩肥料供需及價格。

石化上游原料產能方面，卓榮泰說，中油「新三輕」4月27日因氣體壓縮機異常而停爐，目前已修復完成，產量供應陸續回升。其中乙烯產量預計6月可提升至8.1萬噸，丙烯產量6月可望提升至5.5萬噸，有助塑膠製品生產及供應無虞。

卓榮泰說，目前國內各項物價均陸續趨於平穩，不應有任何不合理調漲情形，請法務部及公平交易委員會持續加強跨部會聯合稽查行動，杜絕任何不合理漲價行為，確保市場秩序與民生安定。

卓榮泰 中東 中油

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