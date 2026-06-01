台股飆升帶動稅收 立院財委會拍板增列歲入預算6000億元

立法院財政委員會今（1）日審查財政部115年度中央政府總預算案歲入部分，在朝野協商後決議增列稅課收入6000億元。

財委會審查過程中，民進黨立委吳秉叡指出，財政部編列115年度預算時採用經濟成長率約2.8%的假設，但目前各機構對今年台灣經濟成長率預估已上修至5%至8%，顯示原先歲入編列過於保守。

其中最受關注的是證券交易稅。吳秉叡表示，財政部編列預算時假設每日證券交易金額約4288億元，但今年以來實際日均成交量已達9000億元左右，5月更突破1.3兆元，帶動證交稅及期交稅收入明顯增加，因此提案增列5700億元稅課收入。

財政部長莊翠雲在會中表示，今年1月至4月證券市場日均成交量約9800億元，1月至5月平均已達1.1兆元，5月更超過1.2兆元，若增列5700億元「應該可以」。

民進黨立委郭國文也說，提高歲入一方面符合實際狀況，也可避免超徵後又要普發現金還稅於民的問題，也可以有新的預算空間，因此同意提高歲入預算。國民黨立委賴士葆說，台灣股市成交量會一直增加，短時間不易泡沫，更建議將其他歲入相關提案都一併處理。

最終經朝野協商後，財委會召委李彥秀宣布，財政部歲入部分稅課收入增列6000億元，相關科目由財政部自行調整。