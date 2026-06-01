物價趨於平穩 卓揆指示強聯合稽查確保市場秩序及民生安定

行政院長卓榮泰1日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，面對中東區域情勢持續變化，政府已就能源供應、農業資材、塑膠原料等方面進行全面盤點與因應。目前國內能源及重要民生物資供應維持穩定，各項物價陸續趨於平穩。卓榮泰請各相關部會持續掌握國際情勢發展與市場供需，並加強聯合稽查，杜絕任何不合理漲價行為，確保市場秩序與民生安定。

卓榮泰表示，為穩定民生物價，政府持續推動專案平穩機制，維持國內汽、柴油價格為亞鄰最低價，且本周（6月1日-6月7日）油價不調漲，後續中油及台塑（1301）公司亦已掌握石油及輕油等採購及船期調度。此外，除工業用戶天然氣價格微幅調漲5%之外，6月份民生用戶、電業用戶天然氣及液化石油氣（LPG）桶裝瓦斯均不予調漲，並已完成6至8月天然氣船期調度，同時提前規劃冬季採購計畫，確保供氣無虞。

在農業重要資材方面，卓榮泰指出，本周僅液氨價格較上周略微上漲0.3個百分點，磷礦石、氯化鉀價格維持與上周相同，尿素價格則調降6.6個百分點。相較日本、南韓、中國大陸等鄰近國家，因我國實施肥料價格凍漲措施，國內農民購肥價格維持穩定，除中國為尿素生產及外銷大國，價格較我國低之外，其餘肥料價格我國皆為鄰近亞洲國家最低，請農業部持續努力平穩肥料供需及價格。

在石化上游原料產能方面，卓榮泰表示，中油「新三輕」於4月27日因氣體壓縮機異常而停爐，目前已修復完成，產量供應陸續回升。其中，乙烯產量預計6月可提升至8.1萬噸；丙烯產量6月可望提升至5.5萬噸，有助塑膠製品生產及供應無虞。

卓榮泰強調，目前國內各項物價均陸續趨於平穩，不應有任何不合理調漲情形，請法務部及公平交易委員會持續加強跨部會聯合稽查行動，確保市場秩序與民生安定。