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股市日均量衝破兆元 財委會上修歲入6,000億元

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
證券交易熱絡被認為是帶動稅收成長的重要原因。圖為財政部。聯合報系資料照
證券交易熱絡被認為是帶動稅收成長的重要原因。圖為財政部。聯合報系資料照

財委會1日審查115年度中央政府總預算案財政部歲入預算時，認為政府對經濟成長及稅收表現預估過於保守，在朝野立委支持下，決議將財政部稅課收入增列6,000億元，並由財政部自行調整相關稅目科目。

立法院財政委員會邀財政部長莊翠雲等人列席，審查中華民國115年度中央政府總預算案財政部及所屬單位歲入預算部分，及賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬歲出預算部分。

財政部歲入部分，民進黨立委吳秉叡提案指出，115年度中央政府總預算案編列時，採當時各機構對經濟成長率2.4%至3.2%的預估區間中間值2.8%作為基礎，不過截至今年5月，各機構已陸續上修台灣經濟成長率預測至5%至8%，與原預算編列基礎出現明顯落差。

吳秉叡認為，主計總處公布今年第1季經濟成長率概估達13.69%，創近39年新高；今年1至4月全國賦稅收入實徵數8,450億元，較去年同期增加1,370億元、年增19.3%，實徵淨額占累計分配預算數113.7%，顯示實際景氣表現明顯優於原先預估。

其中，證券交易熱絡被認為是帶動稅收成長的重要原因。吳秉叡指出，財政部當初編列歲入預算時，推估證券市場日均成交值約4,288億元，但今年以來實際日均成交值已達9,000億元，進入5月後更超過1.3兆元，使證券交易稅及期貨交易稅實徵數大幅增加。

吳秉叡說，近兩年實際經濟成長率及稅收表現均明顯高於預算編列基礎，顯示政府編列歲入預算持續偏向保守，除可能影響公共建設及政策推動，也使預算與實際財政狀況產生落差，因此提案將稅課收入增列5,700億元。

財委會審查時，財政部長莊翠雲表示，今年證交稅確實受惠於市場成交量提升，1月至4月日均成交量約9,800億元，1月至5月約達1.1兆元，5月更超過1.2兆元，以目前情況來看，增列5,700億元應該可以。

經朝野立委協商後，最終決議將財政部稅課收入增列6,000億元，相關科目授權由財政部自行調整。

國稅局 中央政府 財政部

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