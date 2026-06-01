中東戰事未明朗 中油估高油價走勢延續至明年

中東戰事牽動國際能源走勢，中油董事長方振仁今天表示，目前依據國際分析，中東戰事至少會拖到下半年，才有可能解決，戰事和緩有助於原油、天然氣價格回落，但考量到生產設施、運輸等供應鏈需要較長恢復期，預計高油價格局會延續至明年。

台灣中油公司今天舉行80週年慶祝大會，方振仁於活動期間致詞時表示，中油未來工作聚焦能源韌性、淨零轉型2大方向，將持續推動海外油氣布局及多元採購，提升自有油源比重，預計於2030年自有油源占比要達10%，並以荷莫茲海峽封鎖事件為警惕，減少地緣政治敏感區域占比，並強化接收站與供氣調度能力，推動洲際二期及新四輕投資計畫。

關於國際原油價格變動，方振仁會後受訪表示，根據國際分析，中東局勢可能有3種情境，包括荷莫茲海峽預估5月底解封，機率為20%，但並未發生；中東戰事延伸至9月，機率約40%；戰事持續到年底，發生機率為40%。目前看來，中東情勢預計要到下半年才能解決。

方振仁提到，即便局勢緩解、油氣價格回落，但因生產設施、運輸及供應鏈需要漫長的恢復期，預計高油價將延續至明年以後。