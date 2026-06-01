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中油80周年慶 董事長方振仁：2030年自有油氣比例達10% 確保量足價穩

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣中油公司80週年慶祝大會1日上午舉行，中油董事長方振仁（後中）上台致詞，為全體中油職員勉勵。中央社
台灣中油公司80週年慶祝大會1日上午舉行，中油董事長方振仁（後中）上台致詞，為全體中油職員勉勵。中央社

台灣中油公司1日舉行成立80周年慶祝大會，董事長方振仁表示，自今年爆發美伊衝突後，紅海危機對全球能源市場造成劇烈震盪，中油迅速啟動多元採購及調整運輸路線等配套措施，確保國內油氣與能源供應不斷線。

展望未來，中油將聚焦兩大核心方向。首先在「能源韌性」方面，將持續推動海外油氣的布局與多元採購，積極提升自有油氣的占比，目標在 119 年將自有油氣占比提高至 10%。

其次在「淨零轉型」方面，中油將透過製程改善與減碳措施，降低溫室氣體排放，並同步投入永續航空燃料（SAF）、生質柴油、新能源、地熱及氫能等前瞻領域，評估二氧化碳捕捉與利用技術，推動企業走向低碳化。

賴清德總統也在中油80周年慶祝大會中致詞表示，近年全球局勢快速變化，能源供應鏈面臨挑戰，國際能源價格也曾劇烈變動，許多國家因汽油價格高漲，導致民眾通勤成本增加，大排長龍搶加油。相較之下，台灣能維持穩定的油價與生活步調，背後是中油扛起穩定油氣供應的重責大任，協助政府落實穩定物價政策。

賴總統指出，政府將支持中油提升能源韌性、積極導入人工智慧（AI）技術；在中油承擔穩定物價重責時，政府會在不損及中油發展及確保員工利益原則下，與中油努力達成目標。

經濟部常務次長經濟部次長賴建信表示，中東戰事爆發後歷經93天，中油穩定供應足夠油氣，價格也較各國品穩。一位國際信評公司分析師好奇詢問，各國油品、石化原料供應受到中東局勢衝擊時，經濟部與中油是如何能穩定國內油品、天然氣及石化原料的生產？原因在於，中油有良好的研究團隊，將全球逾150種油品資料庫平時做好準備。

賴建信表示，此時此刻台灣95無鉛汽油33.9元，新加坡是85.1元，韓國超過50元，中油自戰事以來吸收了油價166.6億元，液化石油氣對民生相當重要，中油在此部分吸收了42億元，另自2021年以來中油吸收了天然氣1400億元。

賴建信表示，經濟部在行政院協助下為中油爭取到專案貸款，中油針對未來長遠發展有增資計畫，期待國內大家一起努力合作，也期待立法院能支持中油的事業預算與撥補預算，讓中油有更好的體質走向未來。此外，針對紅海事件的經驗，中油將策略性調整各區域進口能源的比例，減少地緣政治敏感區域的依存度，並持續推動洲際二期、新興投資等擴建計劃，強化接收站與儲槽的即時調度能力。

方振仁表示，近期的國際地緣政治挑戰，造成全球能源市場劇烈震盪。面對紅海航道受阻、波及全球約 20% 油源供應的考驗，中油全體同仁展現了專業的韌性，迅速啟動多元採購以及調整運輸路線等配套措施，來確保國內的油氣與能源供應不斷線，而且是「量足價穩」。

方振仁強調，展望未來，台灣中油將聚焦於兩大核心方向。在「能源韌性」方面，中油將持續推動海外油氣的布局與多元採購，積極提升自有油氣的占比，目標在 119 年將自有油氣占比提高至 10%。

同時，針對紅海事件的經驗，中油將策略性調整各區域進口能源的比例，減少地緣政治敏感區域的依存度，並持續推動洲際二期、新興投資等擴建計劃，強化接收站與儲槽的即時調度能力。

在「淨零轉型」方面，台灣中油將透過製程改善與減碳措施，降低溫室氣體排放，並同步投入永續航空燃料（SAF）、生質柴油、新能源、地熱及氫能等前瞻領域，評估二氧化碳捕捉與利用技術，推動企業走向低碳化。方振仁期待未來與各供應商、電力業者及加油站加盟夥伴攜手合作，共同邁向下一個永續發展的 80 年。

中油 油價 紅海

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