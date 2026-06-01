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中油扛穩定物價重任 經部：盼立院支持預算與撥補案

中央社／ 台北1日電

中油今天舉行80週年慶祝大會活動，經濟部次長賴建信致詞表示，自中東戰事以來，中油吸收油價達新台幣166.6億元，液化石油氣也累計吸收42億元，工業天然氣及其他各式石化原料，自2021年以來，吸收1400億元，期盼立法院能夠支持中油事業預算與預算撥補案。

台灣石油工會理事長陳嘉麟表示，近年國際油氣價格暴漲，國外能源公司賺大錢，但中油不同，中油是國家的穩定器與支柱，全力配合政府政策，「當外面的風浪愈大，中油就站得愈前面；當能源價格愈高，中油就吸收得愈深。」

陳嘉麟提到，中油目前財務狀況非常嚴峻，希望政府撥補資金，這才是解決財務問題最有效的方法。

中油董事長方振仁於會後受訪表示，行政院目前還在討論撥補金額，因為中東戰事影響時間不確定，且要衡量政府財政狀況，目前未有定論；至於3500億元增資規模，已獲行政院、主計總處同意，預計2027年預算開始，分4年編列增資。

中油 中東 液化石油氣

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