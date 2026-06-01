「投資台灣三大方案」中市居冠 跨足無人機產業有優勢

台中市政府經濟發展局今指出，根據經濟部統計，截至今年5月止，台中市在政府推動的「投資台灣三大方案」中獲核定廠商達364家，六都第一，總投資金額約3871億元。其中，以「半導體暨光學相關產業」投資規模最大，金額達1489億元，占整體近4成，顯示在AI應用快速擴展帶動下，先進晶圓製程需求持續成長，也推升台中半導體供應鏈加速擴產與升級。

經發局長張峯源說，若以產業家數分析，前3大類別分別為工具機零組件等金屬製造業占25%、機械製造業占17%，以及半導體暨光學相關產業占8%。投資金額則以半導體暨光學相關產業的1489億元居冠，其次為工具機零組件等金屬製造業431億元，以及機械製造業367億元。半導體產業鏈成為帶動台中投資成長的重要引擎。

他說，值得注意的是，隨著全球非紅供應鏈需求攀升，部分指標業者更運用既有精密機械、光學及材料製程優勢，跨足無人機產業，為台中智慧製造注入新動能。例如位在太平區的田屋科技最近投資近2億元興建新廠，導入影像尺寸測量儀與光學機芯校正台等設備。碳纖維複合材料大廠拓凱科技則憑藉輕量化複材技術，切入無人機及人形機器人市場，在中科投資超過60億元，分期建置智慧化生產線及高階製程實驗工廠，積極搶攻新興產業商機。

張峯源說，台中擁有全球密度最高的精密機械產業聚落，長期累積的設備、自動化、材料與高階零組件製造能量，不僅支撐台灣半導體產業發展，也成為無人機產業的重要後盾。市府將持續透過招商引資、產業升級及人才培育等策略，協助企業掌握AI與智慧製造發展契機，進一步強化台中在全球高科技產業供應鏈的重要地位。