快訊

日本對大陸南韓台灣鋼品展開反傾銷調查

台北101今晚為黃仁勳點燈 蔣萬安：歡迎輝達總部落腳北市

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

聽新聞
0:00 / 0:00

「投資台灣三大方案」中市居冠 跨足無人機產業有優勢

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市經濟發展局長張峯源率隊參訪鴻勁精密。圖／台中市政府提供
台中市經濟發展局長張峯源率隊參訪鴻勁精密。圖／台中市政府提供

台中市政府經濟發展局今指出，根據經濟部統計，截至今年5月止，台中市在政府推動的「投資台灣三大方案」中獲核定廠商達364家，六都第一，總投資金額約3871億元。其中，以「半導體暨光學相關產業」投資規模最大，金額達1489億元，占整體近4成，顯示在AI應用快速擴展帶動下，先進晶圓製程需求持續成長，也推升台中半導體供應鏈加速擴產與升級。

經發局長張峯源說，若以產業家數分析，前3大類別分別為工具機零組件等金屬製造業占25%、機械製造業占17%，以及半導體暨光學相關產業占8%。投資金額則以半導體暨光學相關產業的1489億元居冠，其次為工具機零組件等金屬製造業431億元，以及機械製造業367億元。半導體產業鏈成為帶動台中投資成長的重要引擎。

他說，值得注意的是，隨著全球非紅供應鏈需求攀升，部分指標業者更運用既有精密機械、光學及材料製程優勢，跨足無人機產業，為台中智慧製造注入新動能。例如位在太平區的田屋科技最近投資近2億元興建新廠，導入影像尺寸測量儀與光學機芯校正台等設備。碳纖維複合材料大廠拓凱科技則憑藉輕量化複材技術，切入無人機及人形機器人市場，在中科投資超過60億元，分期建置智慧化生產線及高階製程實驗工廠，積極搶攻新興產業商機。

張峯源說，台中擁有全球密度最高的精密機械產業聚落，長期累積的設備、自動化、材料與高階零組件製造能量，不僅支撐台灣半導體產業發展，也成為無人機產業的重要後盾。市府將持續透過招商引資、產業升級及人才培育等策略，協助企業掌握AI與智慧製造發展契機，進一步強化台中在全球高科技產業供應鏈的重要地位。

台中市經濟發展局長張峯源率隊訪視田屋科技。圖／台中市政府提供
台中市經濟發展局長張峯源率隊訪視田屋科技。圖／台中市政府提供

無人機 台中市 台中

延伸閱讀

中市半導體投資動能強勁 三大方案吸引近1,500億元投資

「特定工廠AI永續大師講座」第八場登場 聚焦能源韌性與碳管理 助業者掌握低碳轉型新商機

鴻海股價衝破200元 震旦通訊布局股東經濟搶攻AI智慧生活商機

大盤飆破43000點！00891強勢填息創天高首檔半導體ETF…九成成分股全是積友友

相關新聞

企托設置最高補助500萬元、育兒補貼100萬元 申請至6月15日截止

勞動部為鼓勵雇主辦理托兒設施及措施，支持員工子女托育，推動企業托育補助新制，已自5月1日受理申請，歡迎有意願申請之企業，請把握時間於6月15日前向所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

物價趨於平穩 卓揆指示強聯合稽查確保市場秩序及民生安定

行政院長卓榮泰1日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，面對中東區域情勢持續變化，政府已就能源供應、農業資材、塑膠原料等方面進行全面盤點與因應。目前國內能源及重要民生物資供應維持穩定，各項物價陸續趨於平穩。卓榮泰請各相關部會持續掌握國際情勢發展與市場供需，並加強聯合稽查，杜絕任何不合理漲價行為，確保市場秩序與民生安定。

股市日均量衝破兆元 財委會上修歲入6,000億元

財委會1日審查115年度中央政府總預算案財政部歲入預算時，認為政府對經濟成長及稅收表現預估過於保守，在朝野立委支持下，決議將財政部稅課收入增列6,000億元，並由財政部自行調整相關稅目科目。

中油80周年慶 董事長方振仁：2030年自有油氣比例達10% 確保量足價穩

台灣中油公司1日舉行成立80周年慶祝大會，董事長方振仁表示，自今年爆發美伊衝突後，紅海危機對全球能源市場造成劇烈震盪，中油迅速啟動多元採購及調整運輸路線等配套措施，確保國內油氣與能源供應不斷線。

勞動基金4月大賺1.1兆寫新高 新制勞退平均每人可分紅8萬

勞動部今公布最新勞動基金運用情形，今年截至4月底止，整體勞動基金規模為8兆3678億元，收益數為1兆5392億元，收益率為20.21％，4月單月收益數高達1兆1047.8億寫下單月收益數新高。新制勞退基金分紅部分，新制勞退前4月收益數為1兆491.8億元，若以有效帳戶1292萬戶計算，平均每人可分紅約8萬。

台電麥寮風機大火已滅地方負評多 經濟部長龔明鑫發話了

台電公司麥寮風場第17號風力發電機組，昨午發生大火被燒毀，火勢直至昨晚風機油料焚燒完才熄滅，對於風場安危，地方民眾負評聲音多，要求強化安檢。經濟部長龔明鑫今天到雲林視察，受訪時強調將全面清查同類型老舊風機，對於相關救援也會和消防署一併研討對策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。