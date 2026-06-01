勞動基金4月大賺1.1兆寫新高 新制勞退平均每人可分紅8萬

勞動部今公布最新勞動基金運用情形，今年截至4月底止，整體勞動基金規模為8兆3678億元，收益數為1兆5392億元，收益率為20.21％，4月單月收益數高達1兆1047.8億寫下單月收益數新高。新制勞退基金分紅部分，新制勞退前4月收益數為1兆491.8億元，若以有效帳戶1292萬戶計算，平均每人可分紅約8萬。

根據最新勞動基金運用情形統計，今年截至4月底止，整體勞動基金規模為8兆3678億元，收益數為1兆5392億元，收益率為20.21％，與3月收益相比，4月單月收益數高達1兆1047.8億，在3月單月虧損3786億元才創下單月負收益最高紀錄後，4月反而寫下單月收益數新高。

勞金局表示，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年平均收益率分別為11.23％及11.26％，近5年平均收益率分別為14.41％及14.05％，投資績效穩健。

回顧4月市場表現，全球金融市場在歷經3月大幅回檔後逐步回穩，但仍受地緣政治風險、能源價格波動及主要央行貨幣政策走向干擾，所幸美伊衝突雖仍未完全解除，國際油價仍維持高檔，部分區域停火與外交談判消息降低市場避險情緒，加上AI相關產業投資動能延續，全球主要股市多呈反彈走勢。

勞金局指出，整體而言，4月市場由3月的避險與恐慌情緒，逐步回歸關注企業基本面及獲利表現，而通膨、能源價格及地緣政治風險仍持續牽動市場後續表現，勞動基金將持續穩健步伐，專注追求長期投資回報。

整體勞動基金規模與績效部分，新制勞退基金規模為 5兆4747億元，收益率19.73％；舊制勞退基金規模為1兆1062億元，收益率31.55％；勞保基金規模為1兆5371億元，收益率17.19％；就保基金規模為1865億元，收益率1.23％；勞職保基金規模為378億元，收益率0.66％；積欠工資墊償基金規模為255億元，收益率為11.54％。

另受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為8147億元，收益率為18.04％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為292億元，收益率為22.48％。