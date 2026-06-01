快訊

日本對大陸南韓台灣鋼品展開反傾銷調查

台北101今晚為黃仁勳點燈 蔣萬安：歡迎輝達總部落腳北市

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動基金4月大賺1.1兆寫新高 新制勞退平均每人可分紅8萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部今公布最新勞動基金運用情形，今年截至4月底止，整體勞動基金規模為8兆3678億元，收益數為1兆5392億元，收益率為20.21％，4月單月收益數高達1兆1047.8億寫下單月收益數新高。圖／聯合報系資料照片
勞動部今公布最新勞動基金運用情形，今年截至4月底止，整體勞動基金規模為8兆3678億元，收益數為1兆5392億元，收益率為20.21％，4月單月收益數高達1兆1047.8億寫下單月收益數新高。圖／聯合報系資料照片

勞動部今公布最新勞動基金運用情形，今年截至4月底止，整體勞動基金規模為8兆3678億元，收益數為1兆5392億元，收益率為20.21％，4月單月收益數高達1兆1047.8億寫下單月收益數新高。新制勞退基金分紅部分，新制勞退前4月收益數為1兆491.8億元，若以有效帳戶1292萬戶計算，平均每人可分紅約8萬。

根據最新勞動基金運用情形統計，今年截至4月底止，整體勞動基金規模為8兆3678億元，收益數為1兆5392億元，收益率為20.21％，與3月收益相比，4月單月收益數高達1兆1047.8億，在3月單月虧損3786億元才創下單月負收益最高紀錄後，4月反而寫下單月收益數新高。

勞金局表示，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年平均收益率分別為11.23％及11.26％，近5年平均收益率分別為14.41％及14.05％，投資績效穩健。

回顧4月市場表現，全球金融市場在歷經3月大幅回檔後逐步回穩，但仍受地緣政治風險、能源價格波動及主要央行貨幣政策走向干擾，所幸美伊衝突雖仍未完全解除，國際油價仍維持高檔，部分區域停火與外交談判消息降低市場避險情緒，加上AI相關產業投資動能延續，全球主要股市多呈反彈走勢。

勞金局指出，整體而言，4月市場由3月的避險與恐慌情緒，逐步回歸關注企業基本面及獲利表現，而通膨、能源價格及地緣政治風險仍持續牽動市場後續表現，勞動基金將持續穩健步伐，專注追求長期投資回報。

整體勞動基金規模與績效部分，新制勞退基金規模為 5兆4747億元，收益率19.73％；舊制勞退基金規模為1兆1062億元，收益率31.55％；勞保基金規模為1兆5371億元，收益率17.19％；就保基金規模為1865億元，收益率1.23％；勞職保基金規模為378億元，收益率0.66％；積欠工資墊償基金規模為255億元，收益率為11.54％。

另受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為8147億元，收益率為18.04％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為292億元，收益率為22.48％。

勞動基金 基金 勞動部

延伸閱讀

破紀錄！勞動基金4月大賺逾1.1兆元 新制勞退每人分紅8萬元

大戶資金來了卻不追價？4月國銀AUM衝2.55兆元背後藏玄機

主動式 資金追著跑

國銀4月富豪AUM衝2.5兆元 單月大增1524億

相關新聞

企托設置最高補助500萬元、育兒補貼100萬元 申請至6月15日截止

勞動部為鼓勵雇主辦理托兒設施及措施，支持員工子女托育，推動企業托育補助新制，已自5月1日受理申請，歡迎有意願申請之企業，請把握時間於6月15日前向所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

物價趨於平穩 卓揆指示強聯合稽查確保市場秩序及民生安定

行政院長卓榮泰1日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，面對中東區域情勢持續變化，政府已就能源供應、農業資材、塑膠原料等方面進行全面盤點與因應。目前國內能源及重要民生物資供應維持穩定，各項物價陸續趨於平穩。卓榮泰請各相關部會持續掌握國際情勢發展與市場供需，並加強聯合稽查，杜絕任何不合理漲價行為，確保市場秩序與民生安定。

股市日均量衝破兆元 財委會上修歲入6,000億元

財委會1日審查115年度中央政府總預算案財政部歲入預算時，認為政府對經濟成長及稅收表現預估過於保守，在朝野立委支持下，決議將財政部稅課收入增列6,000億元，並由財政部自行調整相關稅目科目。

中油80周年慶 董事長方振仁：2030年自有油氣比例達10% 確保量足價穩

台灣中油公司1日舉行成立80周年慶祝大會，董事長方振仁表示，自今年爆發美伊衝突後，紅海危機對全球能源市場造成劇烈震盪，中油迅速啟動多元採購及調整運輸路線等配套措施，確保國內油氣與能源供應不斷線。

勞動基金4月大賺1.1兆寫新高 新制勞退平均每人可分紅8萬

勞動部今公布最新勞動基金運用情形，今年截至4月底止，整體勞動基金規模為8兆3678億元，收益數為1兆5392億元，收益率為20.21％，4月單月收益數高達1兆1047.8億寫下單月收益數新高。新制勞退基金分紅部分，新制勞退前4月收益數為1兆491.8億元，若以有效帳戶1292萬戶計算，平均每人可分紅約8萬。

台電麥寮風機大火已滅地方負評多 經濟部長龔明鑫發話了

台電公司麥寮風場第17號風力發電機組，昨午發生大火被燒毀，火勢直至昨晚風機油料焚燒完才熄滅，對於風場安危，地方民眾負評聲音多，要求強化安檢。經濟部長龔明鑫今天到雲林視察，受訪時強調將全面清查同類型老舊風機，對於相關救援也會和消防署一併研討對策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。