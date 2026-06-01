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廠商提前備貨拉高基期 4月製造業景氣下滑、燈號連二綠

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台經院1日公布今年4月製造業景氣信號，整體信號值降至13.66分，月減少0.97分，連續第二個月亮出代表景氣持平的「綠燈」。台經院指出，AI需求仍強，但中東地緣政治風險帶動能源價格波動加劇，讓全球製造業成本攀升，加上國內廠商於3月提前備貨，導致4月部分產品增幅收斂，廠商對當月景氣看法轉趨保守。

細看產業狀況，台經院指出，電子零組件業受惠於AI、高效能運算等應用持續熱絡，進出口、外銷訂單及生產指數年增率皆維持雙位數成長，只不過本月增幅較上月明顯收斂；電腦、電子產品及光學製品業，也受惠於雲端基礎建設、AI伺服器及網通設備需求持續熱絡，出口、外銷訂單及生產指數等指標年增率維持高檔，但增幅也較上月明顯收斂。兩大產業的產業景氣燈號，雙雙由繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

傳產部分，台經院表示，塑橡膠製品受國際油價攀升影響，產品價格調漲，客戶備貨需求增加，尤其日本及東協市場拉貨動能增強，帶動出口年增率持續擴大，燈號由持平的綠燈轉為揚升的黃紅燈。基本金屬業受惠AI供應鏈需求及銅價上揚，帶動出口表現，燈號由衰退藍燈轉為低迷的黃藍燈。

台經院提及，化學製品業因部分產線檢修及訂單偏弱影響，燈號由黃紅燈轉為持平的綠燈；汽車及其零件業因國內車市買氣轉冷、4月新車領牌數約3.14萬輛，年減4.5%，生產指數由正轉負，續呈衰退藍燈。

台經院引用集邦科技（TrendForce）數據指出，今年全球主要雲端服務供應商（CSP）資本支出仍將維持雙位數成長，AI伺服器與資料中心建置需求將持續帶動高階晶片、先進封裝與高速交換器出貨動能，可望持續支撐電子機械相關產業表現。在AI供應鏈需求持續支撐下，國內製造業景氣短期內仍可望維持穩定。

不過，台經院認為，中東地緣政治風險仍未解除，能源價格與航運成本波動恐持續干擾全球供應鏈穩定，同時，美國後續貿易政策走向、主要國家貨幣政策調整，以及全球終端需求復甦力道不均等因素，亦可能影響企業投資與接單動能。後續仍須密切關注國際地緣政治、能源價格與終端市場需求變化對國內製造業景氣的影響。

台經院 中東

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