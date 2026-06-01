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台電麥寮風機大火已滅地方負評多 經濟部長龔明鑫發話了

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台電麥寮第17號風機昨天中午發生大火，傍晚已不見濃煙，直至晚間七時火勢才完全熄滅，今天留下燒毀的機組殘骸和燒黑痕跡。圖／吳明宜提供
台電麥寮第17號風機昨天中午發生大火，傍晚已不見濃煙，直至晚間七時火勢才完全熄滅，今天留下燒毀的機組殘骸和燒黑痕跡。圖／吳明宜提供

台電公司麥寮風場第17號風力發電機組，昨午發生大火被燒毀，火勢直至昨晚風機油料焚燒完才熄滅，對於風場安危，地方民眾負評聲音多，要求強化安檢。經濟部長龔明鑫今天到雲林視察，受訪時強調將全面清查同類型老舊風機，對於相關救援也會和消防署一併研討對策。

台電位在雲林縣麥寮三盛保安林地的麥寮風場，昨天中午17號風機疑因零件過熱加上天氣炎熱起火燒毀，由於風機高達70公尺，消防車無力救火，只能在地面警戒並撲滅飛落的殘火，風機大火直到晚間7時機內油料燒盡才熄滅，消防隊在清理現場確認無殘火後才撤隊，起火原因仍待台電詳查。

風機火滅，當地居民怒火未退，鄉代吳明宜等多位村民指出，多年來常見機組漏油或出現葉片鬆脫，因沒有在地窗口，村民發現狀況也只能找警方或消防隊，像這次發生火警，派來的駐地人員全是印度籍，語言不通，反而影響救火機動，且風機太高，消防員也只能望火興嘆，眼睜睜看著燒。

經濟部長龔明鑫今天適逢到雲林視察中科產業園區，針對如風機管理與救援問題，龔明鑫表示，問題分成兩部分來說，昨天能源署已要求台電，對同類型風機運轉到一定時間比較長的話一定要先作檢查，像這次發生事故的風機是15年以上，將要求台電或其他能源公司對一定年限的風機一定要全部檢查，以保安全。

至於對機組高空燃燒的救援，他說，未來是否有新型的高空消防救災工具可處理，以及相關的配套應對救援工作，也會和消防署一起討論研究。

經部長龔明鑫針對台電麥寮風機大火，受訪時強調將加強檢修並檢討高空救援機制。記者蔡維斌／攝影
經部長龔明鑫針對台電麥寮風機大火，受訪時強調將加強檢修並檢討高空救援機制。記者蔡維斌／攝影

台電麥寮第17號風機昨天中午發生大火，傍晚已不見濃煙，直至晚間七時火勢才完全熄滅，留下燒毀的機組殘骸。圖／吳明宜提供
台電麥寮第17號風機昨天中午發生大火，傍晚已不見濃煙，直至晚間七時火勢才完全熄滅，留下燒毀的機組殘骸。圖／吳明宜提供

村民指多座風機都曾出現漏油，從地面肉眼都可隱約看到機柱殘留的油漬，籲請有關單位加強檢修，以免火燒風機事件再發生。圖／吳明宜提供
村民指多座風機都曾出現漏油，從地面肉眼都可隱約看到機柱殘留的油漬，籲請有關單位加強檢修，以免火燒風機事件再發生。圖／吳明宜提供

龔明鑫 台電 麥寮

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