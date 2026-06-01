快訊

台積電讓台灣變有錢了？韓媒：背後藏殘酷現實 社會驚現「乞丐超人」

妹妹和老婆公開互撕！薔薔怒切割 發文撂重話：欠再多錢都別來找我

黃仁勳演講背板藏彩蛋！台灣小吃登場 網笑翻：豬腳打入AI供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

能源波動致成本攀升 4月台經院製造業景氣燈號續亮綠燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
能源波動致成本攀升，4月台經院製造業景氣燈號續亮綠燈。圖／台經院提供
能源波動致成本攀升，4月台經院製造業景氣燈號續亮綠燈。圖／台經院提供

台經院今天發布4月製造業景氣燈號，盡管AI應用需求持續熱絡，但因中東戰事能源價格波動，廠商3月提前備貨，4月進出口、外銷訂單及工業生產指數等年增率增幅收斂，整體製造業景氣信號值由3月修正後分數減少0.97分至4月13.66分，燈號維持代表景氣持平的綠燈，後續仍要關注地緣政治對能源價格、終端市場需求影響，以及美國貨幣政策是否轉向等變數。

台經院指出，全球主要經濟體4月製造業採購經理人指數(PMI)雖仍維持擴張區間，惟受中東地緣政治風險升溫影響，能源價格波動加劇並干擾供應鏈運作，各國投入與產出價格普遍上揚，顯示全球製造業面臨成本攀升壓力。國內製造業受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續熱絡，帶動進出口、外銷訂單年增率續呈雙位數成長，惟3月因客戶提前備貨致3月金額創新高，以及4月份部分產品增幅收斂影響，需求與原物料投入等指標皆較上月略為降溫。

台經院廠商調查也顯示，部分廠商為避免中東戰事造成供應中斷，提前於3月備貨，致4月基期反差明顯，廠商對當月景氣看法較上月轉趨保守，進而影響經營環境面指標表現。4月整體製造業景氣信號值13.66分，較3月減少0.97分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。

就細部產業來看，塑橡膠製品方面，受到國際油價攀升影響，產品價格同步調漲，加上客戶備貨需求增加，尤其日本及東協市場拉貨動能增強，帶動出口年增率持續擴大，推升售價面及需求面指標表現，4月產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為揚升的黃紅燈。電子零組件業受惠於AI、高效能運算等應用持續熱絡，進出口、外銷訂單及生產指數年增率皆維持雙位數成長，惟部分終端客戶調整庫存，年增幅較上月明顯收斂，4月產業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

綜合而言，4月出口物價年增率創下史上新高，推升售價面指標表現，惟進出口、外銷訂單及工業生產指數等年增率表現不如3月，使得製造業景氣信號值較上月略為下滑，但整體燈號仍維持於代表景氣持平的綠燈，顯示製造業景氣仍具支撐。其中，AI、高效能運算與雲端服務需求持續帶動電子機械相關產業表現，仍為支撐我國製造業景氣的重要動能；惟部分傳統產業仍受能源價格波動、終端需求復甦不均及國際市場競爭壓力影響，景氣表現相對偏弱。

展望未來，台經院指出，根據集邦科技(TrendForce)預估2026年全球主要雲端服務供應商(CSP)資本支出仍將維持雙位數成長，惟近期中東地緣政治風險仍未解除，能源價格與航運成本波動恐持續干擾全球供應鏈穩定。此外，美國後續貿易政策走向、主要國家貨幣政策調整，以及全球終端需求復甦力道不均等因素，也可能影響企業投資與接單動能。中國雖然出口表現仍具韌性，但房地產市場低迷、內需復甦力道疲軟及製造業投資動能偏弱等問題仍未完全改善，後續仍須密切關注各項因素對製造業景氣影響。

台經院 中東 中東戰事

延伸閱讀

中東戰事干擾 4月製造業景氣燈號連2綠、分數微降

產需走弱 陸5月製造業PMI跌至景氣榮枯臨界點

破紀錄！勞動基金4月大賺逾1.1兆元 新制勞退每人分紅8萬元

景氣水準總體保持穩定 陸5月製造業PMI將平穩擴張

相關新聞

企托設置最高補助500萬元、育兒補貼100萬元 申請至6月15日截止

勞動部為鼓勵雇主辦理托兒設施及措施，支持員工子女托育，推動企業托育補助新制，已自5月1日受理申請，歡迎有意願申請之企業，請把握時間於6月15日前向所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

減班休息略增441人 製造業訂單減少仍是主因

勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計262家，實施人數3760人，較上期5月18日公布實施家數的254家，實施人數3319人，本次家數增加8家，人數增加441人。勞動部表示，主要仍是製造業因訂單減少而增加實施，而受美國對等關稅影響人數計2855人，占總體逾75%。

破紀錄！勞動基金4月大賺逾1.1兆元 新制勞退每人分紅8萬元

受益於台股4月份大漲逾7,200點，勞動部1日公布最新勞動基金運用情形，2026年截至4月底，整體勞動基金規模為8兆3,678億元，前四月收益數為1兆5,392億元，4月單月收益數為1兆1,047.8億，收益率為20.21％；單月收益數寫下史上新高。

台電麥寮風機大火已滅地方負評多 經濟部長龔明鑫發話了

台電公司麥寮風場第17號風力發電機組，昨午發生大火被燒毀，火勢直至昨晚風機油料焚燒完才熄滅，對於風場安危，地方民眾負評聲音多，要求強化安檢。經濟部長龔明鑫今天到雲林視察，受訪時強調將全面清查同類型老舊風機，對於相關救援也會和消防署一併研討對策。

能源波動致成本攀升 4月台經院製造業景氣燈號續亮綠燈

台經院今天發布4月製造業景氣燈號，盡管AI應用需求持續熱絡，但因中東戰事能源價格波動，廠商3月提前備貨，4月進出口、外銷訂單及工業生產指數等年增率增幅收斂，整體製造業景氣信號值由3月修正後分數減少0.97分至4月13.66分，燈號維持代表景氣持平的綠燈，後續仍要關注地緣政治對能源價格、終端市場需求影響，以及美國貨幣政策是否轉向等變數。

不進科技業就沒高薪？ 42.6% 認同 但有兩行業平均年終都贏半導體

科技股狂飆，帶動大眾對科技業的嚮往。薪資查詢平台《比薪水》調查「科技業高薪認知」，42.6% 勞工非常同意「進入科技業才能拿到高薪」，57.2% 認為非科技業要取得高薪確實偏難。不過，數據顯示部分產業的年終獎金，比科技業更亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。