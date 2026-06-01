能源波動致成本攀升 4月台經院製造業景氣燈號續亮綠燈

台經院今天發布4月製造業景氣燈號，盡管AI應用需求持續熱絡，但因中東戰事能源價格波動，廠商3月提前備貨，4月進出口、外銷訂單及工業生產指數等年增率增幅收斂，整體製造業景氣信號值由3月修正後分數減少0.97分至4月13.66分，燈號維持代表景氣持平的綠燈，後續仍要關注地緣政治對能源價格、終端市場需求影響，以及美國貨幣政策是否轉向等變數。

台經院指出，全球主要經濟體4月製造業採購經理人指數(PMI)雖仍維持擴張區間，惟受中東地緣政治風險升溫影響，能源價格波動加劇並干擾供應鏈運作，各國投入與產出價格普遍上揚，顯示全球製造業面臨成本攀升壓力。國內製造業受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續熱絡，帶動進出口、外銷訂單年增率續呈雙位數成長，惟3月因客戶提前備貨致3月金額創新高，以及4月份部分產品增幅收斂影響，需求與原物料投入等指標皆較上月略為降溫。

台經院廠商調查也顯示，部分廠商為避免中東戰事造成供應中斷，提前於3月備貨，致4月基期反差明顯，廠商對當月景氣看法較上月轉趨保守，進而影響經營環境面指標表現。4月整體製造業景氣信號值13.66分，較3月減少0.97分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。

就細部產業來看，塑橡膠製品方面，受到國際油價攀升影響，產品價格同步調漲，加上客戶備貨需求增加，尤其日本及東協市場拉貨動能增強，帶動出口年增率持續擴大，推升售價面及需求面指標表現，4月產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為揚升的黃紅燈。電子零組件業受惠於AI、高效能運算等應用持續熱絡，進出口、外銷訂單及生產指數年增率皆維持雙位數成長，惟部分終端客戶調整庫存，年增幅較上月明顯收斂，4月產業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

綜合而言，4月出口物價年增率創下史上新高，推升售價面指標表現，惟進出口、外銷訂單及工業生產指數等年增率表現不如3月，使得製造業景氣信號值較上月略為下滑，但整體燈號仍維持於代表景氣持平的綠燈，顯示製造業景氣仍具支撐。其中，AI、高效能運算與雲端服務需求持續帶動電子機械相關產業表現，仍為支撐我國製造業景氣的重要動能；惟部分傳統產業仍受能源價格波動、終端需求復甦不均及國際市場競爭壓力影響，景氣表現相對偏弱。

展望未來，台經院指出，根據集邦科技(TrendForce)預估2026年全球主要雲端服務供應商(CSP)資本支出仍將維持雙位數成長，惟近期中東地緣政治風險仍未解除，能源價格與航運成本波動恐持續干擾全球供應鏈穩定。此外，美國後續貿易政策走向、主要國家貨幣政策調整，以及全球終端需求復甦力道不均等因素，也可能影響企業投資與接單動能。中國雖然出口表現仍具韌性，但房地產市場低迷、內需復甦力道疲軟及製造業投資動能偏弱等問題仍未完全改善，後續仍須密切關注各項因素對製造業景氣影響。