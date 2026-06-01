不進科技業就沒高薪？ 42.6% 認同 但有兩行業平均年終都贏半導體

科技股狂飆，帶動大眾對科技業的嚮往。薪資查詢平台《比薪水》調查「科技業高薪認知」，42.6% 勞工非常同意「進入科技業才能拿到高薪」，57.2% 認為非科技業要取得高薪確實偏難。不過，數據顯示部分產業的年終獎金，比科技業更亮眼。

調查顯示，42.6% 受訪者「非常同意」只有進入科技業才有高薪，32% 表示「有點同意」合計達 74.6%。根據《比薪水》年度薪資報告，資訊科技業平均年薪 70.8 萬元，非科技業僅 52.9 萬元，兩者落差達 18 萬元，證實高薪印象並非憑空而來。

在評估非科技業的薪資晉升難度時，57.2% 勞工認為「偏難」，27.2% 認為「非常難」，僅 13.4% 覺得「不太難」，2.2% 認為「完全不難」。台灣傳統產業薪資成長遲緩，加上服務業長期面臨低薪窘境，許多勞工對非科技業的薪水前景感到悲觀。

雖然科技業高薪是事實，但這並非唯一路徑。專家指出，科技業內部分野極大，頂尖半導體廠和中小型軟體公司的薪資落差可達一倍以上。

非科技業在年終獎金的表現上並不遜色。《比薪水》年度報告指出，保險業平均年終獎金15.3 萬元，金融機構平均也有15.1 萬元，均高於半導體業的 9.8 萬元。

「高薪」的定義因人而異。《比薪水》專家建議，規劃薪資目標時，求職者除了利用「台灣薪資地圖」查詢求職縣市的生活開銷，做好儲蓄和投資規劃，也必須冷靜評估目標公司的薪資行情，而非盲目跟風擠向科技業，才能找到最契合個人需求的職涯方向。