經濟部：6月26日起所有新設企業行號應參加勞動權益講習

因應立法院三讀通過增訂《公司法》第387條之1與《商業登記法》第9條之1，所有公司、行號於設立登記後，應參加「勞動權益講習」。經濟部商業發展署1日表示，已於官網設置「公司及商業勞動權益講習課程專區」，自2026年6月26日起上線，企業可依自身需求，選擇參加專區內課程，以符合法令要求。

商業發展署說明，因應立法院通過之新規定，自2026年6月26日起，所有公司、行號於設立登記後，應參加各級政府機關或其指定非營利組織辦理之「勞動權益講習」。商業署配合於新法上路後，第一階段先以線上課程為主，可採認之課程包含勞動部「全民勞教e網」全部課程，以及經濟部中小及新創企業署「中小企業網路大學校」企業勞動權益專區之課程。未來專區亦將持續擴充線上及實體課程內容，便利企業完成勞動權益講習。

商業署表示，新設公司及商業完成課程後，由開課單位主動將已完成課程之企業清單提供給商業署，由商業署於經濟部「商工登記公示資料查詢服務」(https://findbiz.nat.gov.tw)網站註記，企業無須另外申請。完成註記後，在公示資料查詢網站查詢個別公司及商業資訊時，即可在「基本資料」頁面查得該企業參加課程之資訊。

商業署提醒，新法要求公司及商業設立登記後應參加勞動權益講習，目的在協助企業於創立初期，即建立正確勞雇觀念，可由負責人或人資部門參加講習，降低因不熟悉法規衍生之風險與勞資爭議。企業依法完成一門課程即符合法律規定，但勞動法規與時俱進，鼓勵企業可持續進修，除有助提升企業形象外，亦可建構良好勞資關係，促進企業永續經營。