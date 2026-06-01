國家檔案館夏日檔案季登場 8月29日夜間開館推禁歌KTV

國家檔案館首度推出「夏日檔案季」，6月至8月期間，將結合主題講座、音樂演出、親子劇場與展覽互動等系列活動；其中8月29日「未竟之夜」，首度延長開館至晚間9時，並推出禁歌KTV等活動，讓民眾從不同角度感受檔案與生活的交會。

國發會檔案局今天透過新聞稿指出，「夏日檔案季2026」是檔案局首次以夏季主題品牌形式推出的系列活動，首發場於6月6日登場，邀請國家太空中心主任吳宗信以「夢想起飛Amaze!Amaze!Amaze!」為題，分享台灣太空產業發展與火箭計畫背後的檔案故事。

6月9日至13日「國際檔案週」期間，推出限定打卡贈禮活動，響應國際檔案盛會。7月11日「美式派對日」則以美援檔案為主題，邀請民眾穿上1950至1990年代美式風格服飾走進檔案館，透過西洋金曲DJ派對、絹印工作坊等活動，感受流行文化與檔案紀錄交織而成的時代記憶。

檔案局特別指出，此次活動亮點為8月29日推出的「未竟之夜」，國家檔案館將於當天首度延長開館至晚間9時，打造年度限定夜間檔案體驗。當日活動自白天延續至夜晚，將有超過4組樂團與藝人接力演出，並推出限定主題導覽、禁歌KTV、檔案館的星星賽道之旅等精彩活動。

檔案局局長林秋燕表示，國家檔案是人民理解這片土地的重要資產，「夏日檔案季」以「讓檔案走進日常」為核心，活動主題涵蓋太空產業、國際外交、山林記憶、語言政策及民俗藝術等面向，透過聲音、影像、展演與互動形式，帶領民眾從不同角度閱讀檔案。

檔案局也說，希望透過「夏日檔案季」系列活動，以貼近日常的方式，串聯展覽、教育、表演與親子體驗，讓不同年齡層民眾都能以更多元的方式接觸檔案。

「夏日檔案季」全系列活動免費參與，部分場次採事先報名。檔案局指出，活動期間參與指定集章任務，可兌換夏日檔案季專屬好禮，數量有限，送完為止。「夏日檔案季2026」活動詳情可至檔案局檔案活動通網頁（https://aaa.archives.tw/tw/event/308.html）查詢。