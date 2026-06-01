快訊

台積電讓台灣變有錢了？韓媒：背後藏殘酷現實 社會驚現「乞丐超人」

妹妹和老婆公開互撕！薔薔怒切割 發文撂重話：欠再多錢都別來找我

黃仁勳演講背板藏彩蛋！台灣小吃登場 網笑翻：豬腳打入AI供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

企托設置最高補助500萬元、育兒補貼100萬元 申請至6月15日截止

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部推動企業托育補助新制，已自5月1日受理申請。圖／AI生成
勞動部推動企業托育補助新制，已自5月1日受理申請。圖／AI生成

勞動部為鼓勵雇主辦理托兒設施及措施，支持員工子女托育，推動企業托育補助新制，已自5月1日受理申請，歡迎有意願申請之企業，請把握時間於6月15日前向所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

勞動部表示，依據「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」及「勞動部補助哺集乳室與托兒設施措施作業須知」，每年分二期受理雇主經費補助申請。第2期申請期間自5月1日至6月15日止。

一、設置員工哺(集)乳室：最高補助新台幣2萬元。

二、托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心）：新興建完成者，最高補助500萬元；已設置者，每年最高補助100萬元，並取消250人以上之雇主附設托兒服務機構6年以上，不再補助之限制。

另外，不論新興建或已設置托兒設施，除設施設備外，自5月1日起新增3類補助項目，包括：

1、「營運費」補助，每人每年最高6千元。

2、「教保、托育人員人事費」補助，每人每年最高6萬元，每一雇主最多補助5人。

3、「減免員工收托費用」補助，每人每年最高9千6百元。以上3類補助，以托兒設施收托員工子女數計算補助額度。

三、職場居家式托育服務：每年最高補助100萬元，托育人員人事費補助，每人每年最高6萬元，每一雇主最多補助2人。

四、育兒補貼：每年最高補助100萬元，雇主提供每位員工育兒補貼最高補助1萬元；未滿100人企業，補助實支數70%，100-499人企業，補助實支數60%，500人以上企業，補助實支數50%，並取消育兒補貼補助須以員工子女「送托托兒服務機構」為要件。

勞動部說明，為協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，2026年已辦理12場次說明會及2場次團體專家諮詢輔導，6月12日將於高雄市高雄軟體園區辦理實體說明會，歡迎事業單位報名參加，另有意願設立托兒設施者，將辦理個別免費專家專案輔導。

勞動部表示，為強化雇主辦理托育之支持力道，行政院於5月28日院會通過，於「性別平等工作法」增訂第23條之1有關企業托育支出租稅優惠規定，企業設置托兒設施或提供托兒措施支出，將加碼提供租稅優惠，得就支出金額的200%，自營利事業所得額中減除。

勞動部提醒，有意願申請2026年第2期經費補助之企業，請把握時間於6月15日前，至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網『線上申請補助專區』」以線上申請方式，向企業所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

育兒 勞動部 托育

延伸閱讀

職場平權觀察／員工申請產假 95%雇主同意

少子化第一波修法 延長產假、陪產假與留停津貼

無薪假上升至3,760人 金屬機電工業「訂單減少」大增417人

租金補貼政策亂象…養生村長者 存款6千萬也領

相關新聞

企托設置最高補助500萬元、育兒補貼100萬元 申請至6月15日截止

勞動部為鼓勵雇主辦理托兒設施及措施，支持員工子女托育，推動企業托育補助新制，已自5月1日受理申請，歡迎有意願申請之企業，請把握時間於6月15日前向所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

減班休息略增441人 製造業訂單減少仍是主因

勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計262家，實施人數3760人，較上期5月18日公布實施家數的254家，實施人數3319人，本次家數增加8家，人數增加441人。勞動部表示，主要仍是製造業因訂單減少而增加實施，而受美國對等關稅影響人數計2855人，占總體逾75%。

破紀錄！勞動基金4月大賺逾1.1兆元 新制勞退每人分紅8萬元

受益於台股4月份大漲逾7,200點，勞動部1日公布最新勞動基金運用情形，2026年截至4月底，整體勞動基金規模為8兆3,678億元，前四月收益數為1兆5,392億元，4月單月收益數為1兆1,047.8億，收益率為20.21％；單月收益數寫下史上新高。

台電麥寮風機大火已滅地方負評多 經濟部長龔明鑫發話了

台電公司麥寮風場第17號風力發電機組，昨午發生大火被燒毀，火勢直至昨晚風機油料焚燒完才熄滅，對於風場安危，地方民眾負評聲音多，要求強化安檢。經濟部長龔明鑫今天到雲林視察，受訪時強調將全面清查同類型老舊風機，對於相關救援也會和消防署一併研討對策。

能源波動致成本攀升 4月台經院製造業景氣燈號續亮綠燈

台經院今天發布4月製造業景氣燈號，盡管AI應用需求持續熱絡，但因中東戰事能源價格波動，廠商3月提前備貨，4月進出口、外銷訂單及工業生產指數等年增率增幅收斂，整體製造業景氣信號值由3月修正後分數減少0.97分至4月13.66分，燈號維持代表景氣持平的綠燈，後續仍要關注地緣政治對能源價格、終端市場需求影響，以及美國貨幣政策是否轉向等變數。

不進科技業就沒高薪？ 42.6% 認同 但有兩行業平均年終都贏半導體

科技股狂飆，帶動大眾對科技業的嚮往。薪資查詢平台《比薪水》調查「科技業高薪認知」，42.6% 勞工非常同意「進入科技業才能拿到高薪」，57.2% 認為非科技業要取得高薪確實偏難。不過，數據顯示部分產業的年終獎金，比科技業更亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。