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減班休息增441人 自行車、金屬製品業各逾百人

中央社／ 台北1日電

勞動部今天公布最新減班休息實施人數為3760人，較上期增441人，主要仍以製造業為主，其中自行車零組件業者、金屬製品製造業者分別增逾百人較顯著。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計262家，實施人數3760人，較5月18日公布實施家數計254家，實施人數3319人相比，本次家數增加8家，人數增加441人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期增加主要還是在製造業，其中金屬機電工業增加417人，資訊電子工業增加22人、民生工業增加8人；其他行業則略有增減。

王金蓉進一步說明，本期數字增加較顯著的是在金屬機電工業中的2家業者，一家是自行車零組件業者，另一家為金屬製品製造業者，雙雙增加逾百人；業者表示主要是受到訂單因素影響。

另外，王金蓉說，本期廠商表達受到美國關稅影響的家數為201家、2855人，較上期增加家數增4家、407人，與整體家數、人數的增幅相符。

王金蓉表示，從今年減班休息的人數來觀察，自2月中旬開始到現在，大致上都是3400到3800人左右的範圍，且多為個別事業單位實施為主，數據波動不大；勞動部會持續關注。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.2%的企業（184家）為適用僱用安定措施的產業，有8成以上（3033人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部 工時 中央社

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