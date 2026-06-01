中東戰事干擾 4月製造業景氣燈號連2綠、分數微降

儘管人工智慧（AI）需求持續強勁，但中東戰事干擾，部分廠商提前備貨，影響相關指標，台經院今天公布的4月製造業景氣燈號續亮代表「持平」的綠燈，分數微降。台經院認為，短期製造業維持穩定，中長期仍須留意地緣政治風險、國際能源價格波動等變數。

台經院分析，4月出口物價年增率衝高，推升售價面指標，但因進出口、外銷訂單及工業生產指數等年增率表現不如3月，製造業景氣信號值略為下滑，整體燈號維持綠燈，顯示製造業景氣仍具支撐。

台經院指出，AI、高效能運算與雲端服務需求持續帶動電子機械相關產業表現，是支撐台灣製造業景氣的重要動能；然而，部分傳統產業受能源價格波動、終端需求復甦不均及國際市場競爭壓力影響，景氣表現相對偏弱。

觀察細部產業，塑橡膠製品方面，受到國際油價攀升影響，產品價格同步調漲，加上客戶備貨需求增加，尤其日本及東協市場拉貨動能增強，出口年增率持續擴大，4月塑橡膠製品產業景氣燈號從代表持平的綠燈，轉為揚升的黃紅燈。

電子零組件業方面，因AI、高效能運算等應用熱絡，進出口、外銷訂單及生產指數年增率皆維持雙位數成長，不過部分終端客戶調整庫存，年增幅較3月明顯收斂，4月產業景氣燈號由代表繁榮的紅燈，退至代表揚升的黃紅燈。

台經院指出，觀察4月不同產業燈號的消長，代表衰退的藍燈、低迷的黃藍燈比重均增加，持平的綠燈減少，而揚升的黃紅燈變動最顯著，從3月占比僅7.21%，大幅躍升至32.81%，繁榮的紅燈占比則下滑。

展望未來，台經院引用集邦科技（TrendForce）預估指出，2026年全球主要雲端服務供應商（CSP）資本支出維持雙位數成長，AI伺服器與資料中心建置需求將持續帶動高階晶片、先進封裝與高速交換器出貨動能，可望支撐電子機械相關產業成長動能。

不過台經院提醒，中東地緣政治風險未解除，能源價格與航運成本波動恐持續干擾全球供應鏈穩定；同時，美國後續貿易政策走向、主要國家貨幣政策調整，以及全球終端需求復甦力道不均等因素，也可能影響企業投資與接單動能。

台經院表示，在AI供應鏈需求持續支撐下，製造業景氣短期可望維持穩定，後續仍須密切關注國際地緣政治、能源價格與終端市場需求變化對製造業景氣的影響。