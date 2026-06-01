無薪假上升至3,760人 金屬機電工業「訂單減少」大增417人

勞動部1日公布最新減班休息（無薪假）統計為262家、3,760人。上期5月18日為254家、3,319人。此次家數增加8家、441人。製造業為3,505家、206人。受美國關稅影響為201家、2,855人。製造業之中，金屬機電工業大增417人，原因是訂單減少。

勞動部條平司副司長王金蓉表示，此次增加比較多的是製造業，增加8家、446人。其中，增加人數比較多的是金屬機電工業增417人，另外資訊電子工業增加22人、民生工業增加8人，化學工業則減少1人。

王金蓉指出，金屬機電工業之中，有兩家的增加人數比較多，大概實施都100 多人，一家是做自行車零組件，另一家是做金屬製品製造。實施減班休息原因都是因為訂單減少，不過看起來比較屬於是個別事業單位的狀況。

王金蓉提到，事業單位表達受到美國關稅影響的有201家、2,855人。對。相較上期增加4家、407人。減班休息人數，從2月中就已經來到3,600多至今大約3個月，人數差不多都在3,000多人波動，數據還滿平穩的，沒有很明顯的起伏。

此外，上一期通報企業中有10家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有56名員工恢復原本勞動條件。此期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.2%的企業(184家)為適用僱用安定措施的產業，有八成以上（80.7%，3,033人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。