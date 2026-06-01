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永續台灣 賴總統：政府積極推進數位、淨零雙軸轉型

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統1日接見「社團法人中國工程師學會115年度各工程獎項得獎人」。他表示，面對氣候變遷、數位轉型或是地緣政治變化，「韌性」是國家生存發重要能力。政府積極推進數位與淨零雙軸轉型，啟動「兆元投資國家發展方案」，也持續推動「AI新十大建設」，盼打造永續台灣。

賴總統致詞時表示，6月6日是工程師節，恭喜各得獎者及得獎單位獲得「中國工程師學會」獎項的肯定。他也感謝理事長楊宗興以及中國工程師學會的夥伴，除了透過各類獎項表彰工程領域人士的貢獻，也持續推動國際交流，讓世界看見台灣的工程實力與技術能量。

賴總統代表國人向三位新任會士、所有得獎人及得獎單位，表達最深的感謝。因為有他們長年的努力和付出，台灣才能持續推動工程建設、科技發展，厚植產業升級的重要基礎。他們都是支撐台灣工程發展的重要力量，讓台灣在快速變動的國際情勢中能夠繼續穩健前行。

賴總統指出，台灣大學教授呂良正致力於精進國際工程師認證制度，協助台灣工程專業與國際接軌，提升國家競爭力，為國貢獻良多。清華大學陳信文講座教授則深耕「材料相圖測定與其應用」研究，不但兩度獲得國科會傑出研究獎，更為國家培育人才貢獻心力。

另外，成功大學蘇芳慶講座教授在生物醫學工程領域成果豐碩，並曾擔任國際知名SCI期刊共同總編輯，對台灣及全球生醫工程領域有深遠影響。

賴總統說，即將舉辦的中國工程師學會聯合年會，今年主題是「戰勝試煉 成就韌性」，呼應當前各國的發展方向。無論是面對氣候變遷、數位轉型或是地緣政治變化的挑戰，「韌性」成為國家生存發展非常重要的能力。

他上任兩年多來，政府積極推進數位與淨零雙軸轉型，啟動「兆元投資國家發展方案」，也持續推動「AI新十大建設」，希望把握新一波科技發展的契機，打造更有韌性、智慧及永續的台灣。

總統接著說，為了達到這個目標，工程界將持續扮演關鍵角色。未來在能源轉型、交通建設、城市治理以及產業升級等各面向，都需要工程界的專業與創新能力。期盼工程界和政府攜手合作，共同落實各項政策，讓國家不斷進步發展。

賴清德 工程師

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