減班休息略增441人 製造業訂單減少仍是主因

勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計262家，實施人數3760人，較上期5月18日公布實施家數的254家，實施人數3319人，本次家數增加8家，人數增加441人。勞動部表示，主要仍是製造業因訂單減少而增加實施，而受美國對等關稅影響人數計2855人，占總體逾75%。

據勞動部最新勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計262家，實施人數3760人，較上期5月18日公布實施家數的254家，實施人數3319人，本次家數增加8家，人數增加441人。上一期通報企業中有10家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有56名員工恢復原本勞動條件。本期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月（含）以下。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這本期減班休息略增產業別仍是製造業，增加了446人，其中較多的是金屬機電工業就增加了417人，其中主要是有一家自行車零組件及另一家金屬製品業者，因為訂單減少而增加實施人數，其他如民生工業、化學工業等則略有增減。

至於美國關稅的影響，王金蓉表示，受美國關稅影響而實施的家數計有201家，2855人，比上期有增加407人，主要還是實際訂單有所減少。

勞動部強調，目前通報減班休息的勞工，有70.2%的企業（184家）為適用僱用安定措施的產業，有80.7%，3,033人可以申請薪資差額補貼；另若是通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施的業別，勞工利用減班的時間參加勞動部訓練，可請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6300元。