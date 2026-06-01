破紀錄！勞動基金4月大賺逾1.1兆元 新制勞退每人分紅8萬元

受益於台股4月份大漲逾7,200點，勞動部1日公布最新勞動基金運用情形，2026年截至4月底，整體勞動基金規模為8兆3,678億元，前四月收益數為1兆5,392億元，4月單月收益數為1兆1,047.8億，收益率為20.21％；單月收益數寫下史上新高。

其中，新制勞退基金單月賺7,610億元、賺逾去年全年，累計今年前四月賺1兆491億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1310萬戶計算，每位勞工平均可分紅約8萬元。

據統計，新制勞退基金模為5兆4,747億元，收益率19.73％；舊制勞退基金規模為1兆1,062億元，收益率31.55％；勞保基金規模為1兆5,371億元，收益率17.19％；就保基金規模為1,865億元，收益率1.23％。

勞職保基金規模為378億元，收益率0.66％；積欠工資墊償基金規模為255億元，收益率為11.54％。受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為8,147億元，收益率為18.04％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為292億元，收益率為22.48％。

勞動基金運用局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現。

以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年（2016~2026.04）平均收益率分別為11.23％及11.26％，近5年（2021~2026.04）平均收益率分別為14.41％及14.05％，投資績效穩健。

回顧4月市場表現，全球金融市場在歷經3月大幅回檔後逐步回穩，惟仍受地緣政治風險、能源價格波動及主要央行貨幣政策走向干擾，所幸美伊衝突雖仍未完全解除，國際油價仍維持高檔，惟部分區域停火與外交談判消息降低市場避險情緒，加上AI相關產業投資動能延續，全球主要股市多呈反彈走勢。

整體而言，4月市場由3月的避險與恐慌情緒，逐步回歸關注企業基本面及獲利表現，惟通膨、能源價格及地緣政治風險仍持續牽動市場後續表現。勞動基金將持續穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，美國聯準會（Fed）4月29日利率決策會議決議維持利率在3.50％至3.75％區間不變，會議聲明表示中東局勢的發展為經濟前景帶來高度不確定性，且通膨仍處高位，重申將密切關注就業和通膨兩方面面臨的風險。

國內方面，國家發展委員會5月4日發布報告顯示，由於中東地緣衝突使塑化產品交期與報價攀升，帶動製造業提前拉貨，再加上AI、半導體與電子零組件調整產能配置並持續漲價，最新臺灣製造業PMI回升4.9個百分點至60.3％，整體製造業未來六個月展望持續擴張，惟部分產業受地緣政治風險影響，持續面臨成本上升與缺料壓力，不同產業前景表現出現分歧。

勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。