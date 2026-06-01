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為何台積電ADR溢價連五個月縮減？彭博揭台灣散戶猛敲進 還有一原因

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊報導，台積電美國存託憑證（ADR）對在台北交易的台積電股票溢價已降至兩年來最低水準。路透
彭博資訊報導，台積電美國存託憑證（ADR）對在台北交易的台積電股票溢價已降至兩年來最低水準。路透

彭博資訊報導，隨著台灣投資人押注AI行情持續奔騰而大舉買進台積電股票，台積電美國存託憑證（ADR）對在台北交易的台積電股票溢價已降至兩年來最低水準。

根據彭博彙編的數據，台積電ADR在5月相較於台北上市普通股的平均溢價為13.7%，低於去年12月的26%，並已連續第五個月下降。這逆轉先前的趨勢，因為在全球AI行情初期，國際投資人給予台積電的估值，遠高於本地市場的估值。

彭博分析，這一變化主要是由於在台北交易的台積電股票價格大漲所致。今年以來，台積電大漲超過50%，明顯高於ADR不到40%的漲幅。台灣已調整監管規定，允許本地股票基金提高對國內股票的配置比重，推升了這波漲勢。同時，散戶投資人大量湧入AI概念股，引發一股散戶投資熱潮。

Zero One Investment Research執行董事費納多（Vincent Fernando）表示：「過去幾個月來，台灣本地市場對AI景氣周期的氛圍已變得極為樂觀，甚至比美國市場更為積極。與美國相比，台灣市場對AI泡沫的擔憂要少得多。」

台積電ADR長期以來通常都較台北上市股票享有溢價，原因是外資較容易買得到，而且被納入多項熱門指數。此外，ADR具有可自由轉換（fungible）的特性，也就是可以自由轉換為台灣上市的普通股，而台股現股若要轉換為ADR，則需要額外取得監管機關批准。

ADR溢價的縮小顯示，在多年來由海外資金主導台積電估值之後，本地投資人如今正扮演更重要的定價角色。台積電股價的強勁上漲甚至推動台灣股市已躋身全球前五大股票市場。

台積電ADR ADR 台積電

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