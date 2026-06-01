聽新聞
0:00 / 0:00

三大首席經濟學家估央行利率「連九凍」 聚焦通膨變數

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

中央銀行將於6月18日召開第二季理監事會議，在國際油價受中東情勢干擾、國內出口表現優於預期之際，市場關注央行是否調整貨幣政策。三大金控、銀行首席經濟學家一致認為，央行本次將維持政策利率不變，達成「連九凍」，但會持續關注通膨發展，並有機會同步上修今年經濟成長率（GDP）及消費者物價指數（CPI）預測。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，市場近期開始討論美國聯準會（Fed）是否可能由原本預期的降息循環轉向偏鷹的立場，接下來要觀察的是Fed點陣圖變化。由於部分原本偏鴿派的官員立場出現轉變，市場關注今年原先預期的一碼降息及明年可能的一碼降息，是否會自點陣圖中消失，若降息預期縮減，勢必對全球金融市場造成較大波動。

羅瑋認為，央行6月理監事會利率維持不變的機率相當高，主因在於目前中東地緣政治風險仍未解除，荷莫茲海峽情勢仍充滿不確定性，各國央行普遍採取觀望態度。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則認為，本次理監事會最大焦點將是經濟與通膨預測上修。受惠於出口表現遠優於預期，主計總處公布最新經濟預測，將今年經濟成長率預估大幅上修至9.64%，預估央行也有機會跟進調高GDP展望。

此外，中東衝突帶動國際油價維持高檔，實際價格已高於央行3月理監事會預估的85美元，因此今年CPI也有上修空間。不過他指出，目前國內油價與電價仍透過政策機制進行調節，通膨尚未全面反映能源成本上升，因此央行雖可能上修通膨預測，但不至於立即升息。

林啟超分析，央行本次最有可能採取的策略是「利率不動、口吻保留彈性」，也就是維持政策利率不變，同時強調將密切關注後續物價發展及景氣變化，若下半年景氣、股市與消費持續升溫，央行也可保留進一步緊縮空間。

合庫金控首席經濟學家徐千婷則認為，台灣四月份的CPI年增率，雖比過去幾個月上升到1.74%，不過整體仍可控。央行應會提高警覺，但還未到馬上要採取升息的手段。

至於央行在什麼情況下可能啟動升息？徐千婷分析，大致有三項條件，第一，消費者物價指數突破2%；第二，核心通膨持續上升，代表通膨已經從能源價格擴散到一般商品與服務領域；第三，社會普遍形成通膨預期心理，當民眾與企業普遍認為未來物價會持續上漲時，這種心理因素就可能進一步推升通膨。若上述條件逐步出現，央行便有可能考慮升息。

另外，國際原油市場價格其實未完全反映實際供需狀況，許多供給來自各國政府戰略儲油或民間庫存的釋放，若國際油價下半年持續維持高檔甚至進一步攀升，也不排除央行可能採取行動。

央行 通膨 中央銀行

延伸閱讀

Fed再放鷹派訊號！官員稱「必要時準備升息」 網憂衝擊股債市

政府平穩機制防禦 5月通膨率估低於2%警戒線

葉銀華／如何解讀中日減持美債

房市信用管制 可望鬆綁

相關新聞

排碳有價…企業繳碳費 今年估45億

我國進入排碳有價時代，碳費制度去年上路，今年收取史上第一筆碳費，徵收對象為溫室氣體年排放量達二點五萬公噸二氧化碳當量的事業，共有四六五廠，最遲今天必須依去年度溫室氣體排放量計算並繳交碳費，環境部估計，今年收入可達四十五億元。

新青安2.0條件限縮 利息補貼逐年歸零

新青安貸款將於七月卅一日屆期，財經部會已向政院報告初步方向。據了解，新青安二點○利息補貼，將研議逐年退場，且只要是青安貸款都適用。另為使政策資源更精準對焦，新青安將新增三大緊箍咒，包含年收入、房屋總價、申貸年齡都設有上限。

房市信用管制 可望鬆綁

中央銀行十八日舉行第二季理監事會，房市信用管制是否再度鬆綁成為焦點。近期房價數據出現修正壓力，據悉，本季會議將檢討房市政策，央行不排除從「全面壓抑」轉向「精準修正」，包括第二戶房貸成數，甚至豪宅認定門檻、建商餘屋貸款，可望成為調整項目。

淨零挑戰 環團籲今年調高碳費費率

因應二○五○淨零碳排，台灣碳費制度去年上路，今年六月一日前繳納首筆碳費。環保團體認為，碳費是否能有效促使企業減碳，環境部應詳細說明自主減量追蹤機制，也呼籲今年的碳費費率審議會調高費率，碳費的使用也應讓民眾降溫有感。

明年最低工資如何調？雇主：台灣K型經濟衝擊中小企業 調幅不能太離譜

主計總處發布今年經濟成長率預測值為9.64%，外界認為，明年最低工資不僅破3萬元，調幅恐怕不低。工總初步回應，今年經濟情勢和去年相似，皆呈K型發展，多數未能在AI供應商拿到訂單的材料、設備商，現在也很辛苦，希望經濟部站在產業發展角度，綜合考量，向行政院及勞動部討論、調整最低工資計算公式。

最低工資將大漲！AI帶動超狂經濟成長率 估明年最低工資5%起跳

勞動部將於2026年第3季邀集勞資政學四方，召開「最低工資審議會」，決定2027年最低工資。在AI需求帶動下，主計總處已大幅上修2026年經濟成長率為9.64%、消費者物價指數（CPI）年增率1.93%，這兩項指標將牽動明年最低工資調幅，外界預期明年最低工資調幅5%起跳，呈連續11年調升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。