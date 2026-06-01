淨零挑戰 環團籲今年調高碳費費率

因應二○五○淨零碳排，台灣碳費制度去年上路，今年六月一日前繳納首筆碳費。環保團體認為，碳費是否能有效促使企業減碳，環境部應詳細說明自主減量追蹤機制，也呼籲今年的碳費費率審議會調高費率，碳費的使用也應讓民眾降溫有感。

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展表示，現在碳費每年收入數十億，是最大型的環境基金，能否有效促使企業減碳、社會調適，以及成本效益如何，環境部都應積極研擬評估機制，才能確認碳費費率是否有達到政策效果。

我國碳費制度去年上路，溫室氣體年排放量達二點五萬公噸二氧化碳當量的事業，最遲今天必須繳交碳費，環境部估計，今年收入可達四十五億元。圖為高雄林園石化工業區。記者劉學聖／攝影

此外，環境部有責任告訴大家碳費預估與實際收入的差距，更詳細說明自主減量追蹤機制，才能確認承諾和實際落差多少。

鄭佾展舉例，在高溫緊急情況下，紐約市會啟動其龐大的避暑中心網絡，提供室內涼爽空間，讓市民免受室外高溫的侵襲。二○二○年紐約市公園管理局推出了「Cool It! NYC」互動地圖，該地圖顯示淋浴、飲水噴泉和樹蔭覆蓋率高的街道及降溫設施，幫助市民在戶外保持涼爽，紐約市後來甚至修改建築法規，強制規定新建案或重大屋頂翻修，都必須使用高反射率的淺色材質，碳費使用應要讓人民降溫有感。

環境權保障基金會主任湯琳翔認為，目前碳費一般費率加上優惠費率，從評估的減碳量來看是有成效的，但也擔憂未來幾年如果有些企業反悔不做自主減量，一般費率每噸三○○元的反悔成本確實太低，希望今年的碳費費率審議會能調高費率。

湯琳翔表示，許多國家主要以碳稅和碳交易方式制定碳定價，相較台灣的碳費必須進到溫管基金，用途不會受到這麼大的限制，然而碳費主要用途還是補助事業和地方政府的減碳調適工作，建議地方提的減量計畫必須和其他縣市有競爭性的比較，這樣才能更積極減碳，補助標準也必須要加緊訂定。

針對碳費收入運用，氣候治理與減碳轉型是各界最大共識，核心訴求包含優先挹注氣候變遷調適、補貼弱勢以落實公正轉型、支持高難度減排基礎建設，不過許多環保團體也強烈呼籲，不應無條件補貼高碳排企業。