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排碳有價！ 企業繳碳費 今年估45億

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
我國進入排碳有價時代，企業最慢今天要繳交首筆碳費。圖為高雄林園石化工業區。記者劉學聖／攝影
我國進入排碳有價時代，企業最慢今天要繳交首筆碳費。圖為高雄林園石化工業區。記者劉學聖／攝影

我國進入排碳有價時代，碳費制度去年上路，今年收取史上第一筆碳費，徵收對象為溫室氣體年排放量達二點五萬公噸二氧化碳當量的事業，共有四六五廠，最遲今天必須依去年度溫室氣體排放量計算並繳交碳費，環境部估計，今年收入可達四十五億元。

根據環境部統計，現階段預估碳費徵收對象約為二四七家企業，涵蓋四六五廠，一般費率為每噸碳新台幣三○○元，四三○廠提出自主減量計畫書申請，審查通過四○二廠，其中六十四廠申請適用優惠費率A的每噸五○元、三三八廠申請適用優惠費率B的每噸一○○元，約占九成碳費徵收對象，撤案、駁回及廢止的共計廿八廠。

預估二○三○年可較二○二五年減碳四七四五萬公噸，今年碳費收入約四十五億。支出用途共計約四十點五億元，除例行性業務十三億元外，新增補助及獎勵事業與地方政府等減量及調適事項廿點五億元、淨零轉型貸款利息補貼及信用保證五億元，以及協助中央目的事業主管機關執行公正轉型兩億元。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說明，補助事業部分，包含提升能源效率、低碳製程等。此外，地方政府正擬定第三期溫室氣體減量行動方案，今年十月必須提交環境部，屆時環境部會邀集各部會討論地方政府所提的計畫、效益等來給予補助，前述補助約廿點五億元。

淨零轉型貸款利息補貼及信用保證五億元部分，因為有些事業做溫室氣體減量措施必須貸款，環境部希望透過補貼等支持其加大減碳，因此也會訂定相關要點來執行。

最後，配合國發會推動的氣候公正轉型計畫，減碳部門必須提出相關公正轉型計畫，因此規畫以兩億元，支持中央目的事業主管機關執行氣候公正轉型。

今年是碳費制度上路以來的首次繳費，繳交最多碳費的究竟有哪些企業？環境部坦言，依據碳費收費辦法規定，事業應於每年五月卅一日前（今年遇周日，延至六月一日），依其前一年度溫室氣體排放量計算並繳納碳費，又因目前仍有事業尚未完成溫室氣體排放量登錄作業，故現階段尚難以預估各事業的詳細徵收排放量，尚不便公布。

此外，美伊在中東戰事仍未停歇，導致國際燃料價格上漲，根據碳費收費辦法規定，當事業若因天災、疫情或其他不可抗力事由致無法於期限內繳納，得申請展延碳費繳費期限，或是申請分期繳納，最多可分卅六期。

環境部強調，若企業逾期未繳碳費，依氣候法規定每天加收百分之○點五的滯納金，逾期卅日仍未繳納者，將移送強制執行。

碳費 環境部 減碳 能源

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