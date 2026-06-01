房市信用管制 可望鬆綁

中央銀行十八日舉行第二季理監事會，房市信用管制是否再度鬆綁成為焦點。近期房價數據出現修正壓力，據悉，本季會議將檢討房市政策，央行不排除從「全面壓抑」轉向「精準修正」，包括第二戶房貸成數，甚至豪宅認定門檻、建商餘屋貸款，可望成為調整項目。

房價下滑訊號不只出現在交易量萎縮。信義房價指數顯示，去年第四季全台房價與前年相比，僅桃園小漲，其餘都會區均下跌，其中台南年跌百分之十二點九、新竹縣市年跌百分之八點五、高雄和台中跌幅約百分之七，顯示房價回落已非單一區域現象。

據了解，央行已掌握相關數據，尤其今年信義數據顯示，七大都會區中，新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄均較去年同期下滑，僅台北年增。相關人士解讀，房價算是「軟著陸」了，央行有持續檢討政策的數據基礎。

熟知央行房市政策人士表示，央行三月將全國自然人第二戶購屋貸款成數上限，由五成放寬至六成，當時理由就是房市交易持續降溫、加上銀行不動產貸款集中度已從高點下降，並且餘屋去化緩慢。若六月再度調整，最可能延續「小幅、精準」方向，不會一次全面解除管制。第一個可能調整項目仍是自住與換屋需求，例如可能將第二戶貸款成數限制取消，避免誤傷換屋或自住族。

第二個觀察焦點，則是高價住宅門檻，也就是俗稱「豪宅線」。目前央行高價住宅認定標準為台北市七千萬元、新北市六千萬元、其他地區四千萬元以上，貸款成數上限僅三成且無寬限期。市場人士指出，這套標準沿用多年，但房價早已大幅墊高，部分雙北、新竹、台中蛋黃區換屋產品，未必是真正豪宅，卻可能因總價碰線而被納入高價住宅管制，導致自住換屋族資金壓力升高。

淡江大學產業經濟系前副教授莊孟翰說，房市低迷確實跟央行不肯鬆手管控有關，尤其央行看得很多是落後指標，實際上買賣移轉的下滑才是整體房市的領先指標。但央行可能也會擔心股市資金灌到房市，「可以理解」。

市場人士說，央行若調整政策，仍會提醒銀行信用資源應優先供應自住需求，並防範投資客與高槓桿買盤回流。