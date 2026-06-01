新青安2.0條件限縮！利息補貼逐年歸零

新青安貸款將於七月卅一日屆期，財經部會已向政院報告初步方向。據了解，新青安二點○利息補貼，將研議逐年退場，且只要是青安貸款都適用。另為使政策資源更精準對焦，新青安將新增三大緊箍咒，包含年收入、房屋總價、申貸年齡都設有上限。

婚育家庭額度增至1500萬

此外，針對婚育家庭，也將提高新青安二點○貸款額度。初步規畫家中若育有○至十八歲的未成年子女，只要提出相關證明供銀行審核，貸款額度可望從上限一千萬提高至一千五百萬元。至於家中無未成年子女的新婚家庭，貸款額度也會加碼，規畫介於一千萬至一千五百萬元之間，詳細金額仍待拍板。

據悉，對於新青安二點○研議方案，高層對於寬限期等細節仍有意見，尚未拍板。財政部將邀集公股行庫開會，蒐集意見後，最終方案再由行政院長卓榮泰敲定。

針對行庫表達希望檢討利息補貼，經過跨部會討論後，利息補貼擬朝逐年退場方向進行。目前新青安貸款是由政府補貼一點五碼、行庫吸收半碼，合計補貼兩碼，使一段式機動利率降到百分之一點七七五。調整後，規畫前三年維持兩碼補貼，三年期滿後，逐年分四年減少補貼，直到歸零，屆時利率回到百分之二點二七五，不再補貼。而利息補貼歸零，既有的青安、新青安也將適用。

至於申貸資格，新青安二點○祭出三大緊箍咒。首先是年收入限定兩百萬元以上，不能申貸新青安。至於配偶所得是否併計，目前傾向分開來看，也就是以個人收入為準，尚待拍板。

其次，房屋總價設定上限，也就是購買豪宅就不能申貸新青安。依據規畫，各縣市高價屋門檻研議分為三級，包含台北市、新北市、其他縣市等三個標準，台北市可能訂在總價三千五百萬元以上。

最後是年齡限制，新青安二點○將新增「八十條款」，除先前傳出年齡加上貸款年數不能超過八十外，為落實「青年」安心成家貸款的美意，年齡也設定五十歲上限，民眾超過五十歲，就不是青安貸款協助對象。

至於寬限期、貸款成數，目前傾向維持現狀，即分別為五年、最高八成；而現行借款人限貸一次的規定，也傾向維持，避免投資客利用新青安炒房。