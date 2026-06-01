明年最低工資調幅恐怕不低 資方喊考量中小企衝擊

今年經濟成長率大幅上修，外界預估，明年最低工資不僅破3萬元，調幅恐怕不低。工總表示，經濟呈K型發展，未能在AI供應鏈拿到訂單的業者，現在也很辛苦，盼經濟部綜合考量，向行政院及勞動部提出討論、調整最低工資計算公式。

一位資方代表無奈表示，明年最低工資漲是一定會漲，但盼政府考量對中小企業衝擊，不要調得太離譜。

勞團則樂觀看待調幅，全國產業總工會理事長戴國榮表示，期待明年最低工資至少調升至3.1萬元。他表示，經濟成長率在調幅中反映多少可討論，勞團不會堅持一定要分享一半，但希望合理反映。

對於明年最低工資可能出現高調幅，資方委員都不願多談。另傳出資方委員抱怨，勞動部今年以來都未召開過最低工資工作小組會議，讓勞資雙方對話。

有資方委員表示，今年經濟成長率上修，事實上只有一小部分AI產業亮眼，事實上整體經營環境並不好。實務上，調高最低工資對大企業沒有影響，但對傳產、中小企業影響較大，會使產業成本增加許多，若獲利不好，恐會影響生存。

戴國榮坦言，調升最低工資來說，對九人以下中小微企業衝擊大，建議九人以下中小微企業薪資補助能成為常態，才不會影響太大。

戴國榮指出，非半導體及非AI的傳產及中小企業，主要是面臨淨零及數位雙軸轉型影響，政府應從《產業創新條例》或《中小企業發展條例》給予協助。