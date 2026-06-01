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明年最低工資 漲幅 5%起跳

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動部將於第3季召開最低工資審議會，決定明年最低工資。聯合報系資料照
勞動部將於第3季召開最低工資審議會，決定明年最低工資。聯合報系資料照

勞動部將於第3季召開最低工資審議會，決定明年最低工資。主計總處已大幅上修今年經濟成長率至9.64%、消費者物價指數（CPI）年增率為1.93%，兩項指標將牽動明年最低工資調幅，外界預期漲幅5%起跳，呈連11年調升。

今年最低工資月薪已調升至29,500元，時薪調升至196元，行政院長卓榮泰多次重申，明年最低工資將超過3萬元。若以明年調升5%並取整數，最低工資月薪將來到30,975元、調升1,475元；時薪206元，調升10元。若調幅達5.08%，月薪則將達31K。

主計總處日前發布最新經濟成長預測，因AI商機大爆發，大幅上修今年經濟成長率達9.64%，CPI年增率則受中東戰爭影響，上修至1.93%，仍低於2%警戒線。

CPI年增率及經濟成長率一直是最低工資審議兩大指標。若按過去勞資對最低工資共識計算，CPI漲幅足額反映，再加上經濟成長勞資共享各半，明年最低工資調幅將會達到6.75%、月薪調升1,991元，來到31,491元。若調6.75%，也會是2007年以來最高調幅。

一位最低工資審議委員認為，現在產業發展不均情況愈加明顯，AI及半導體前景光明，但非AI的傳產、中小企業則苦哈哈，經濟成長差異非常大，過去勞資雙方對最低工資調整的共識，已到了必須檢討的時候，不宜再守著過去共識。

這位委員認為，CPI年增率足額調整可接受，但經濟成長率要分配多少給最低工資，可以是三分之一或更低。

熟悉最低工資調整機制委員分析，明年最低工資調幅一旦調升6.75%，恐衝擊傳產及內需產業，此外一直實施最低工資薪資補貼，並非根本解決方法。

據悉，即便最低工資調幅不再適用過去勞資共識，但調幅恐不會太低。一位委員指出，去年經濟成長率高達8.76%，當時勞方體諒資方受美國關稅不確定影響，去年最低工資審議並未反映太多經濟成長率。今年在高基期下，經濟成長率竟仍高達9.64%，若台灣經濟成長傲視全球，就應改善薪資。外界預估，至少調5%以上，反映這兩年經濟表現，應可期待。

對於明年最低工資應調升多少，勞動部回應，將按慣例於第3季由勞資政學四方召開審議會討論並決定。

最低工資 卓榮泰 勞動部

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