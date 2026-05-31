明年最低工資如何調？雇主：台灣K型經濟衝擊中小企業 調幅不能太離譜

主計總處發布今年經濟成長率預測值為9.64%，外界認為，明年最低工資不僅破3萬元，調幅恐怕不低。工總初步回應，今年經濟情勢和去年相似，皆呈K型發展，多數未能在AI供應商拿到訂單的材料、設備商，現在也很辛苦，希望經濟部站在產業發展角度，綜合考量，向行政院及勞動部討論、調整最低工資計算公式。

一位資方代無奈表示，明年最低工資漲是一定會漲，但盼政府考量對中小企業衝擊，不要調得太離譜。

主計總處發布今年經濟成長率預測值9.64%、消費者物價指數（CPI）年增率1.93%，若按過去勞資共識，最低工資調幅有可能達到6.75%。對於明年最低工資出現高調幅，資方委員都很低調，不願多談，或拒接電話詢問。另外傳出資方委員抱怨，勞動部今年以來都未召開過最低工資工作小組會議，讓勞資雙方對話。

有資方委員表示，今年經濟成長率上修得那麼高，事實上只有一小撮AI產業好棒棒，其實「整體經營環境並不好」，多數傳產、中小企業仍「昧唉」（台語）。在實務上，調高最低工資對大企業沒有影響，但對傳產、中小企業影響比較大，尤其是晉用移工，會使得這些產業成本增加許多，若獲利不好，恐會影響生存。