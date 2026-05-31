不只破3萬元！勞團：明年最低工資至少要達3.1萬元 改善薪資M型化

全國產業總工會理事長戴國榮表示，樂觀看待明年最低工資調升，期待2027年最低工資至少調升至3.1萬元。

主計總處日前已大幅上修2026年經濟成長率9.64%、消費者物價指數（CPI）年增率1.93%，若按過去勞資共識，最低工資調幅有可能達到6.75%，幅度非常高。

他表示，CPI年增率是一定要足額反映，至於經濟成長率則希望能接近勞資共享，但他也說，經濟成長率反映可以討論，勞團也不會堅持一定要分享一半，但希望合理反映。而且隨著最低工資逐年調高，分母已愈墊愈高，調幅也許不那高，但調升金額也不低。

他表示，行政院長卓榮泰已多次重申，明年最低工資一定會破3萬元。去年經濟成長率高達8.68%，去年最低工資調升並不多；但今年經濟成長率更高，兩年來也需要反映經濟成長率和勞工的貢獻，勞團希望明年最低工資調升至少3.1萬元。

他提及，國內薪資成長呈M型化，不是百工百業都能有高薪待遇，以調升最低工資來說，9人以下中小微企業衝擊大，他建議9人以下中小微企業薪資補助能為常態，才不會影響中小微企業。

另外，非半導體與AI的傳產及中小企業，戴國榮說，主要是面臨淨零及數位雙軸轉型影響，政府應從「產業創新條例」或是「中小企業發展條例」、以及政府要用額外財政支持傳產轉型，像是給予資金支持及員工培訓補助等，他強調，傳產及中小企業財務支持，一定要與最低工資做切割；換言之，不要因為傳產及中小企業轉型，影響到最低工資調升步伐。