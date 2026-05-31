最低工資將大漲！AI帶動超狂經濟成長率 估明年最低工資5%起跳

勞動部將於2026年第3季邀集勞資政學四方，召開「最低工資審議會」，決定2027年最低工資。在AI需求帶動下，主計總處已大幅上修2026年經濟成長率為9.64%、消費者物價指數（CPI）年增率1.93%，這兩項指標將牽動明年最低工資調幅，外界預期明年最低工資調幅5%起跳，呈連續11年調升。

2026年最低工資月薪已調升至29,500元，時薪調升至196元，行政院長卓榮泰多次重申，明年最低工資將會超過3萬元，達成前總統蔡英文「夢想數字」。若以明年調升5%並取整數，最低工資月薪將來到30,975元、調升1,475元；時薪則為206元，調升10元。若調升5.08%，月薪來到31,000元。

根據主計總處日前發布最新今年經濟成長預測值，因AI商機大爆發，大幅上修2026年經濟成長率達9.64%，CPI年增率則受到中東戰爭影響也上修至1.93%，仍低於2%警戒線。

CPI年增率及經濟成長率一直是最低工資審議兩大指標。若按照過去勞資對最低工資共識計算，CPI漲幅足額反映，再加上經濟成長率勞資共享各半，明年最低工資調幅將會達到6.75%、月薪調升1,991元，來到31,491元。若是調6.75%，也會是2007年以來最高調幅。

一位最低工資審議委員認為，現在產業發展不均情況愈加明顯，AI及半導體前景光明，但非AI的傳產、中小企業則苦哈哈，經濟成長差異非常大，過去勞資雙方對最低工資調整的共識，已到了必須面對檢討的時候，不宜再守著過去共識。這位委員認為，CPI年增率足額調整可以接受，但經濟成長率要分配多少給最低工資，可以是三分之一或是更低，可視情況討論。

熟悉最低工資調整機制委員分析，2027年最低工資調幅一旦調升6.75%，恐會衝擊非AI的傳產及內需產業，此外一直實施最低工資薪資補貼，這也不該是常態，並非根本解決方法。

據了解，即便2027年最低工資調幅不再適用過去勞資共識，但調幅恐不會太低。一位委員也指出，去年經濟成長率最後是高達8.68%，當時勞方體諒資方對美國關稅不確定影響，因此去年最低工資審議並未反映太多經濟成長率。今年在高基期之下，2026年經濟成長率竟高達9.64%，若台灣經濟成長傲視全球，就應該要改善薪資，不能調太低。外界預估，至少調5%以上反映這兩年經濟表現，也應是可以期待。

對於明年最低工資應調升多少，勞動部回應，將按慣例於第3季由勞資政學四方委員討論並決定。

事實上，去年第3季討論最低工資調幅時正遭逢美國對等關稅不確定因素，當時實施暫時性對等關稅稅率，半導體則因232條款未受影響，國內已出現AI拉貨潮，經濟成長率表現佳亦已嗅出端倪，但當時在最低工資審議會上，資方委員表達因匯率、美國對等關稅等國際貿易政策對部分產業帶來影響，加上經濟成長率是由半導體及高科技產業帶動，傳產及服務業仍面臨諸多困境，經濟部也支持應該調整公式，勞動部最後拍板調升3.18%。