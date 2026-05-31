蔣萬安批租補中央請客、地方買單 國土署：財劃法修正後地方財源提高

內政部5月中旬再度召集會議，研商地方分攤租補預算，規畫自2027年度恢復過去中央與地方共同分擔機制，引發台北市長蔣萬安質疑「中央請客、地方買單」。對此，國土署長蔡長展今回應，財劃法修正後，地方政府可支配財源較中央大幅提高，地方政府更有能力加強對民眾居住照顧力道。

財劃法修正後，內政部去年要求各縣市分攤今年的租金補貼預算1至4成，引發反彈後，中央維持全額補助。今年內政部規畫自2027年度恢復過去中央與地方共同分擔機制。國土署昨也出，目前全國租金補貼核定戶數約85萬戶，其中台中市19萬戶、新北市13萬戶、桃園市及高雄市各10萬餘戶為前幾大受益都市。

蔣萬安今受訪說，台北市負擔4成，約19億元最高，其次為新北市3成、桃園市2成、台中市2成；租金補貼政策自2022年起一直由中央全額支應，如今卻要改變機制，讓地方政府分擔部分經費，令人有「中央請客、地方買單」的感覺。

國土署長蔡長展今回應，2021年以前，各縣市租金補貼都是中央與地方共同分擔，2021年以後，因為考量地方財源，中央採專案全額自行負擔，目前各地補助人數都是地方審核，且財劃法修正後，地方政府可支配財源相較中央大幅提高，地方政府更有能力加強對民眾居住照顧力道，內政部也會持續與地方政府溝通配合款配合事宜，繼續照顧有需求的民眾。