剛登上台灣首富寶座！國巨陳泰銘不只叱吒股市 也是中嘉與鏡電視股東

新登上台灣首富寶座的國巨陳泰銘，最近收到高度關注，很多人可能不知道，他也擁有中嘉有線電視和鏡電視，算是媒體霸主之一。

資深媒體人王其在《聚論壇》的專欄指出，根據《富比士》最新統計，國巨董事長陳泰銘目前身家達156億美元，約新台幣4936億元，超越郭台銘，成為台灣新首富。根據報導，受惠於全球AI需求強勁及被動元件漲價潮，國巨股價狂飆，推升陳泰銘的個人淨值達到156億美元，成功擠下鴻海創辦人郭台銘（150億美元），在全球富豪榜上位居第186，成為台灣第一。

王其說，69歲的陳泰銘素有被動元件「併購之王」之稱，他於1977年與哥哥陳木元創辦國巨。近期因AI產業帶動國巨的鉭電容、電感及MLCC等產品接單暢旺。陳泰銘還認為「國巨還在AI革命的第二局上半」而已，但國巨今年股價漲幅已超過115%。陳泰銘白手起家，並透過多次國際併購使國巨成為全球指標性被動元件大廠。他也曾經是台灣的股王，他與名影星的感情故事，也與他的企業經營一樣，爭議不斷。

但外界並不清楚的是，新首富陳泰銘除了叱吒股市，在媒體界也是很霸氣的投資人。王其表示，陳泰銘最早被公開的媒體投資是鏡電視。早在2020年鏡電視剛向主管機關NCC申請成立新的新聞台時，陳泰銘出資新台幣2億元，持有約10%股份。2024年，陳泰銘透過泓順投資接手系統集團中嘉數位約15%的間接股權，成為該公司最大單一股東，但後來降為5%不到。 這是因為三立大股東違法入股中嘉，NCC以附款同意泓順投資股份公司（即中嘉的上層公司）提出的陳泰銘投資案。

換句話說，陳泰銘不但先投資鏡電視新聞台，後有投了中嘉有線電視，在媒體圈內他算是少數同時擁有新聞台與有線電視平台的媒體老闆。王其指出，在政府的規定中，同時在媒體垂直與水平領域投資是可以的，不過民間與媒體改革團體，對同時擁有頻道與有線電視持著保留甚至反對的態度。陳泰銘之所以能投資中嘉，就是因為三立電視集團有了新聞台後又私下投資中嘉有線電視，被立委質疑在水平與垂直領域內玩新聞媒體，主管機關NCC因而要求三立必須退出中嘉，三立才轉而將有線電視部份股份讓給陳泰銘。

王其說，陳泰銘在2020年後就已經是鏡電視新聞台的股東了，與三立身份相同，為何陳泰銘可以在水平與垂直領域內進出自如，三立卻不行？業界認為關鍵在擁有的比例。三立前董事長林崑海與現在的張榮華董事長都是接近半數的大股東，並且實際經營掌控被稱為綠媒的三立，但陳泰銘只投了鏡電視10%，而且也沒有參與經營。再說，前些年鏡電視發生董事會與股東間風波，陳泰銘也說他已經出脫了全部鏡電視股份。可惜，NCC在同意鏡電視申設時就已要求股東在一定期間內不可以退出，因此在法律上陳泰銘還是鏡電視股東。不過，這兩年NCC因為選不出4位新委員，造成委員會未過半而停擺，就算要審查陳泰銘的鏡電視股東資格也是無能為力。

陳泰銘和其他台灣首富一樣都想擁有媒體，都想在事業攀上最高峰後，再在政治與媒體界展現影響力。不過，首富的媒體夢，精準說，應該是新聞台的夢，常常不容易達成。

照片為國巨集團簡介截圖

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