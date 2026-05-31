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「虛擬資產服務法草案」下周逐條審有3重點 擬拚本會期三讀

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院財政委員會下周將逐條審議虛擬資產服務法草案，會中將討論是否納管衍生性金融商品、防詐及洗錢等問題。圖／路透資料照片
立法院財政委員會下周將逐條審議虛擬資產服務法草案，會中將討論是否納管衍生性金融商品、防詐及洗錢等問題。圖／路透資料照片

台灣持有加密貨幣者占全國人口5至10%，開戶數逾100萬，2022年全球第二大加密貨幣交易所FTX倒閉，預估台灣投資人損失高達600億元，暴露虛擬資產市場監管漏洞。立法院財政委員會下周將逐條審議「虛擬資產服務法草案」，會中將討論是否納管衍生性金融商品、防詐及洗錢等問題，國民黨籍召委李彥秀說，目標將力拚本會期三讀。

據國際貨幣基金（IMF）統計，全球虛擬資產市場估值在高峰期近2.5兆美元，台灣虛擬資產市場發展潛力驚人，加密貨幣開戶數逾100萬，但FTX無預警破產，投資人資產一夕之間全蒸發。國民黨立委林思銘認為，在全球局勢動盪、潛在衝突風險下，虛擬資產與穩定幣已不再僅是金融商品，而是具流動性韌性的戰略物資，虛擬貨幣監管必要性提升。

此外，我國監管虛擬資產主要依據洗錢防制法下的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，雖然某部分遏制非法資金流動，但缺乏對消費者保護、資產隔離、資安標準及人為操縱市場風險的規範。

行政院會4月2日拍板虛擬資產服務法草案，政院版草案針對虛擬資產服務商（VASP），及穩定幣（與美元等法定貨幣掛鉤、價格穩定的加密貨幣）發行人建立監理框架，朝野立委也分別提出12案，預估下周逐條審查，重點討論衍生性金融商品、防詐及洗錢等問題。

立法院人士分析，台灣雖然有虛擬貨幣交易所，但目前沒有專法監管，當然也就無法開槓桿，或操作期貨、期權等衍生性金融商品，國內投資人就會轉至國外交易所買賣，因此國內合法交易所業者期待能開放，才能將金流留在自己手上，而金管會想法是先求穩健再求好，目前僅民眾黨團堅持納入衍生性金融商品，其他立委經溝通後同意先求有再求好。

另外針對防詐及洗錢，民進黨立委鍾佳濱提案，增訂穩定幣發行人就鑄造、贖回端建立確認客戶身分及交易監測機制，監控大額或短期循環交易，並配合司法機關凍結、返還或追索；同時也增訂安全港條款，業者基於合理依據暫停或限制交易者，除除有故意或重大過失外，對客戶不負損害賠償責任，避免業者因畏懼訴訟而不敢攔阻可疑資金。

國民黨立委葛如鈞則認為，隨著穩定幣、虛擬資產交易與VASP業務快速成長，現由金管會證期局承擔相關監理工作，未來恐面臨人力與組織量能不足，他也要求行政院超前部署，支持金管會建立專責單位與專責人力，必要時研議擴大證期局或成立新局處。

加密貨幣 FTX 虛擬貨幣

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