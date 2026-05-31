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經濟部25年投入逾129億 補助8100件中小企業創新案
經濟部中小及新創企業署推動「小型企業創新研發計畫」（SBIR）已逾25年，迄今共累計核定補助逾8100件、投入新台幣129億元，並帶動廠商投入242億元研發資金。中企署表示，今年度SBIR預算編列約3.5億元，截至4月底申請件數達222件，年增近2成。
為鼓勵國內中小企業加強技術與服務創新研發，並加速提升國內中小企業的競爭力，中企署自民國88年至今持續推動SBIR計畫。
中企署指出，SBIR目前涵蓋民生化工、生物科技、電子、資通、機械與服務等6大產業領域，近5年則以服務、民生化工與機械等3大類案件為大宗。
中企署表示，SBIR每年編列約3.5億元支持中小企業創新研發，並配合政策需求整合相關資源。補助款則依申請階段提供不同額度，包括先期研究（Phase1）最高補助150萬元、研究開發（Phase 2）最高1200萬元，聯盟型案件最高可達3000萬元；「加值應用（Phase 2+）」最高補助600萬元，聯盟型案件最高2500萬元。
中企署指出，今年提高各申請階段補助金額上限，鼓勵全國中小微企業投入創新研發。截至今年4月底，SBIR申請件數已達222件，較去年同期成長近2成，核定補助款達6706萬元。
中企署表示，配合政府推動AI產業政策方向，國內中小企業正加速數位轉型與智慧服務發展，今年目前以「服務」與「資通」領域申請最為踴躍。
日前總統賴清德提出一項規模新台幣1000億元的計畫，盼加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓經濟成長成果落實到百工百業。
至於SBIR未來與千億計畫將會如何分工，中企署表示，因涉及跨計畫業務溝通，SBIR將持續配合國家政策，滾動式調整並精進計畫推動作法，透過創新研發補助，協助中小微企業開創新局。
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