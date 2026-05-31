經濟部25年投入逾129億 補助8100件中小企業創新案

統一集團旗下康是美日前開出600店，一舉超越屈臣氏成為藥妝龍頭，在通路業龍頭大都是國外品牌的台灣，堪稱是另類的「台灣之光」。近幾年康是美展店快速，是抓住了什麼契機？屈臣氏又為何腳步相對遲緩？業者分析，康是美與屈臣氏走上了完全不一樣的兩條路。

2026-05-31 09:01