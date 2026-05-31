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融資難度高 離岸風電開發挑戰大

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台灣推動多元綠能政策多年，然而，去年開始，台灣離岸風電接連出現撤資、解約與開發停滯情況，但亞洲其他市場卻持續升溫，越南、南韓成為風電開發商布局重點，日本離岸風電也穩步發展。相較之下，台灣離岸風電開發面臨挑戰，專家認為，制度設計與融資問題是關鍵原因。

目前台灣離岸風電已進入區塊開發階段，三之一、三之二期風場雖已完成選商，卻陸續傳出開發受阻。三之一期的海鼎二開發商已撤資，蔚藍海申請終止契約，海峽二期開發停滯；三之二期則有又德風場開發商爆發財務危機，海鼎一及德帥風場也已遭取消開發權。正在進行的三之三期選商，雖取消強制國產化要求，但改納入ＥＳＧ評比，業界認為相關評分機制仍存在不確定性。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，台灣離岸風電開發面臨多重融資挑戰，包括零元競標機制使銀行難以評估未來收益，購電協議與信用評級問題也增加融資難度。原先寄予厚望的台智電模式推動不如預期，使部分開發商因財務壓力選擇退出市場，僅有具備雄厚資金背景的業者，例如ＣＩＰ（丹麥哥本哈根基礎建設基金），較有能力推進開發計畫。

針對國產化政策，陳中舜認為，政府過去希望藉國產化打造本土供應鏈，但台灣在離岸風電相關重工業供應鏈上，並不具備明顯比較利益，過快推動國產化提高執行風險，也造成工期延宕與成本上升，進一步加重開發商融資負擔，部分業者因此將資源轉向越南、南韓及日本等市場。雖然三之三期已取消強制國產化要求，但若融資環境與市場條件未改善，離岸風電發展仍難擺脫困境。

對於部分開發商退出台灣，經濟部能源署表示，尊重業者因商業考量所做的布局調整，但個別投資決策不影響我國離岸風電設置目標。

離岸風電 海峽 越南

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