戰情反覆 國內油價連九凍

國內最新油價及氣價調漲結果出爐，中油宣布，本周國內汽柴油價格不調整，凍漲進入第九周；民生用戶及電業用戶的天然氣價格凍漲，但工業用戶平均調漲百分之五；至於桶裝瓦斯、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油指出，中東情勢反覆，不確定性仍高，為照顧國內民生與平穩物價，中油本周持續吸收差價，汽、柴油合計各吸收一點八元及三點三元，吸收幅度較上周減少。統計自二月廿八日美伊戰爭爆發起，至五月卅一日止，中油吸收一六六點六億元。

近日國際油價隨美伊停火協議的進行持續回軟，投資人預期荷莫茲海峽可能快要重啟，油價跌至六周以來新低，紐約市場西德州原油七月期貨每桶八十七美元，倫敦市場北海布蘭特原油七月期貨每桶九十二美元，而本周中油指標原油價格已跌回九十九美元價位。

針對國際油價大幅回軟，但國內油價卻未反映的原因，中油發言人副總林珂如解釋，油價公式的指標油價均價本周為九十九點三六美元，上周為一○七點五六美元，下跌百分之六點四九，但油價計算須先還原至應調整的稅前批售價格，再依變動幅度計算稅前批售價及稅後價格。雖然指標油價下跌，但中油仍持續吸收差價。

天然氣價格方面，民生用戶及電業用戶的氣價均不調漲。工業用戶方面，中油表示，今年以來，依公式應調漲差距已逾百分之五十，考量產業承受能力及適度反映氣源成本，六月平均調漲百分之五，調漲後仍低於成本。林珂如說，今年一至四月合計天然氣吸收金額約一六四億元，其中工業用戶天然氣吸收金額約卅七億元。

中經院第三所高級分析師鄭睿合表示，國際油價近期暴跌在預期之內，一方面是原油運輸的替代管線陸續啟用，一方面是美伊停火協議，預期荷莫茲海峽恢復通行。雖然油價近期大跌，但考量未來原油運輸成本有結構性的改變，預期油價高於戰前水準將是新常態，今年內維持每桶九十美元左右，明年隨著新產能開出，有機會回落到八十至九十美元。

中央大學教授梁啟源則指出，儘管油價近期有所回跌，但並不意味著問題已經解決，包括庫存量下降、期貨市場淨多頭增加，以及美元貶值等因素都是油價可能再走揚的指標，尤其川普對停戰的反覆說詞，持續影響市場情緒。