台灣經濟成長模式高度押注AI 恐相伴退燒風險

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，短期來看，AI尚無反轉訊號，但當時間拉長到三至五年，AI周期則是有調整的風險。首先是金融環境變化帶來的壓力；例如中東戰爭導致通膨居高不下，全球央行轉向貨幣政策緊縮，利率上升，將不利於去年第4季起開始增加借貸的科技公司，其融資成本會上升，資本擴張計畫有可能會收緊。

其次是AI投資回報的不確定性；目前AI回報仍缺乏良好的驗證機制，但伴隨AI技術日趨成熟，未來三到五年開始可以驗證AI投資回報時，如果AI提升生產力效果不及預期，就意味現在很多的大型資本開支可能是投資過度，進而帶來資本開支計畫收縮，造成整體AI產業進入調整期。

「這也意味著高度依賴AI的台灣經濟成長模式，其實還是有風險，」馬鐵英說。

除了景氣循環，結構性風險同樣不容忽視。中央大學經濟系教授吳大任表示，美國總統川普的目標是將台灣約40%的半導體供應鏈和產能轉移至美國，如果未來台灣的晶片投資、科技業投資，主要的重心是在美國，就會影響到台灣的民間投資，這對未來的經濟成長將會產生影響。

因為投資，除了會影響當年的GDP之外，還會產生很多外溢效果，「這些本來更應該發生在台灣的好處，結果都跑到美國去了。」吳大任說。

更何況，現在台灣經濟成長動能主要來自出口，未來二、三年美國產能開出來，即便AI的發展在未來五年還是很熱絡，但很多AI相關產品直接在美國採購即可，對台灣進口需求必然會減少，進而影響我出口。

雖然韓國也被迫要到美國投資，但是產業發展比較平衡，「如果未來半導體有狀況，韓國有其他的產業還可以撐」，吳大任說，「台灣可能沒有其他可以取代科技產業的，這是我們未來整體經濟發展的風險」。